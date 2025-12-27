Yordi Rosado admite que estuvo a punto de serle infiel a su esposa con compañera de trabajo; la corrió

Ciudad de México.- El nombre de Yordi Rosado se ha convertido en tendencia durante las últimas horas y esto es debido a su reciente participación en un famoso podcast, en donde habló de varias cosas, sin embargo, algo que llamó la atención es que tocó el tema de las parejas y su forma de 'ligar', pues el entrevistador asegura que cuando él sale con alguien le gusta ponerle mucha atención a cada una de sus pláticas.

Fue a través del podcast llamado El Mitote donde el conductor habló sobre las relaciones de pareja y reveló que hace unos años despidió a una mujer que trabajaba con él porque sintió atracción por ella. En ese sentido, contó la siguiente experiencia:

Yo estaba casado (con Rebecca Rodríguez) y de repente llegó a trabajar una persona que dije: 'En la madre'. Esta persona tiene muchas cosas que me llaman la atención. Y a la semana le dije: 'Te quiero ofrecer una disculpa, pero te voy a correr'", contó.

Así evitó Yordi Rosado ser infiel

Yordi comentó que habló directamente con ella para explicarle la situación y le dejó en claro que sentía una fuerte atracción hacia ella, por lo cual no estaba dispuesto a correr riesgos, especialmente cuando tuviera alguna crisis en su matrimonio. "Le dije: 'Eres una persona que me llama la atención, yo estoy casado y esto bien casado y estoy feliz y no sólo estoy casado, también puedo entrar a momentos difíciles de mi matrimonio y yo no quiero tenerte aquí al lado en un momento difícil de mi matrimonio, es más peligroso estar en un momento difícil de tu matrimonio, es como: 'Quiero mi matrimonio'".

Le consiguió trabajo

Tras revelar lo que había hecho con su extrabajadora, Rosado contactó a una gran amiga para que pudiera contratarla y así no se quedara desempleada debido a su falta de autocontrol. "Y le conseguí trabajo en otro lado. Le hablé a una amiga y dije: ‘Por favor, te lo suplico, contratala’, y la contrató", finalizó Yordi.

Yordi Rosado aclaró que luego de despedirla le consiguió trabajo con una amiga

Así fue como la historia breve entre Yordi Rosado y aquella misteriosa empleada terminó de manera inmediata, ante los sentimientos descontrolados que el conductor manifestaba hacia ella y la terminó por correr.

Critican a Yordi Rosado por despedir a una mujer tras sentir atracción por ella

Las declaraciones del conductor se viralizaron en redes sociales y desataron controversia; mientras algunos usuarios señalaron lo sucedido de presunto abuso de poder, otros como una falta de autocontrol. "No romanticemos ni justifiquemos el abuso de poder y la falta de autocontrol. Esta narrativa está super mal, según él se pinta como virtuoso por correr a alguien que le provoca algo cuando lo realmente correcto sería que tuviera la capacidad de autogestionar sus impulsos y tener ética profesional", "¿Dejaste a alguien sin trabajo porque no supiste controlar tus emociones?", "Lo cuenta como si hubiera sido toda una hazaña moral".

Hasta el momento, el conductor no se ha pronunciado al respecto ni ha respondido a las duras críticas que están haciendo en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui