Adiós a la 'Reina del Ventaneo': Pati Chapoy muere tras 'crisis de salud' y advertencia de Mhoni Vidente

Ciudad de México.- Tras reportarse una crisis de salud por parte de la reconocida presentadora mexicana de espectáculos, Pati Chapoy, y de que la vidente más famosa, Mhoni Vidente, en uno de sus programas le lanzara advertencia de muerte, se acaba de revelar que se le debe decir adiós a la 'Reina del Ventaneo', a causa de que la periodista ha muerto inesperadamente.
A un par de semanas de la muerte de Daniel Bisogno, Mhoni declaró que el espíritu del presentador de Ventaneando se estaba presentando en dicha emisión vespertina, debido a que estaba intranquilo y querría llevarse con él a uno de sus compañeros, destacando que la que está en más peligro es Chapoy por su cercanía: "Lo que está pasando con Daniel Bisogno ahí en el programa… se está apareciendo su espíritu, es que él está muy intranquilo y se quiere llevar a alguien".
Pero eso no fue todo, pues en mayo, después de que la presentadora faltara al programa de TV Azteca, en Kadri Paparazzi aseguraron que tenía una enfermedad por la que ha estado en una profunda depresión que está afectando su salud, aunque no es algo mortal: "La señora Patricia Chapoy, supuesta y alegadamente, tiene una enfermedad que, gracias a Dios, no es mortal. No es nada preocupante, pero la señora está sumamente preocupada. Ha caído en depresión… Podría estar teniendo esta enfermedad que se llama vitiligo".
Ante esto, declaró que se estaba sometiendo a un tratamiento para mantener bajo control los síntomas y que no se notara tanto esta afección en la que su piel en ciertas partes pierde pigmentación y por eso había estado faltando a varios de los programas de dicha emisión: "Nos han dicho que cada que acude la meten como a una cama como de bronceado que suprime las células inflamatorias y estimula la producción de melanocitos".
Ahora, desgraciadamente, se ha informado que la reconocida presentadora mexicana, tan polémica por sus pleitos con Alfredo Adame o Gloria Trevi, perdió la vida a sus más de 70 años a causa de que... ¡Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en este día en nadie has de confiar!
Fuente: Tribuna del Yaqui