¿El 2026 será el año de la boda? Dua Lipa presume su anillo de compromiso y emociona a sus seguidores

Ciudad de México.- No es ninguna novedad que la cantante británica Dua Lipa y el actor Callum Turner estén comprometidos en matrimonio, pues en una entrevista para la edición de julio de British Vogue ella compartió que ambos están más que felices y manifestó su deseo de envejecer juntos. Asimismo, desde finales del año pasado, en diversas ocasiones se le ha captado luciendo un anillo con un diamante.

En el mismo medio antes citado, la celebridad contó que su ahora prometido eligió la joya con el apoyo de sus mejores amigas y, por supuesto, de su hermana Rina Lipa. "Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce tan bien", añadió. Como suele suceder en estos casos, todas las miradas se las llevó la pieza, ya que no se trata del típico anillo delgado con un diamante.

¿Se va a casar en 2026?

Hace unas horas, la intérprete subió una galería de fotografías a su cuenta de Instagram y programas de espectáculos como Sale el Sol comenzaron a especular que quizá la boda se celebre el próximo año, pues consideran que la publicación da algunas señales. Cabe agregar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, la estrella mundial no ha salido a declarar nada al respecto y lo único alusivo al matrimonio es una imagen en la que presume la joya en su dedo.

El anillo

"Algunas cosas de 2024 a una ronda de 2025. Siento que este año ha sido muy documentado, así que aquí hay algunas cosas que creo que no he publicado… o tal vez (probablemente) lo he hecho, pero finge que no lo has visto. ¡LISTO PARA EL 2026! ¡SOLO SIGUE MEJORANDO!", escribió la intérprete de éxitos musicales como Break My Heart y Scared to Be Lonely, en referencia a sus logros durante este 2025.

Volviendo al tema del diseño de la alianza, la experta Susie Saltzman, radicada en Nueva York, le comentó a la revista Brides que la pieza de Dua Lipa podría incluir un diamante redondo de talla brillante o un diamante de corte europeo antiguo engastado en la banda. Asimismo, opinó que resulta interesante el detalle de que el engaste del diamante sea bajo, casi al ras de la banda de oro. Ahora te toca a ti, ¿crees que se van a casar en 2026?

Fuente: Tribuna del Yaqui