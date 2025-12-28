¿Está Taylor Swift esperando un bebé de Travis Kelce? Fuertes rumores circulan sobre la pareja

California, Estados Unidos.– Inicialmente, los titulares sobre la emblemática cantante del pop estadounidense Taylor Swift se centraban en su compromiso con el jugador de la NFL Travis Kelce, pero ahora la noticia dio un giro drástico debido a fuertes rumores que indican que la intérprete de Love Story podría estar embarazada, lo que, por supuesto, ha despertado la curiosidad de los internautas. A continuación, te contamos más sobre el tema.

Esta versión comenzó a circular a raíz de un episodio del podcast de Bill Simmons, analista deportivo y fundador de The Ringer. Allí, Simmons comentó que Kelce solicitó ausentarse del equipo por una presunta lesión, pero lo más llamativo ocurrió cuando insinuó que la decisión estaba relacionada con un asunto personal de gran importancia, y en ese momento hizo la revelación: "Travis está teniendo un hijo con Taylor… y ahora quiere tomarse un descanso".

Sin embargo, es importante aclarar que Simmons no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones, por lo que solo queda esperar a que Taylor Swift y su futuro esposo se pronuncien al respecto. En caso de que los representantes legales de ambas celebridades internacionales emitan un comunicado oficial en los próximos días, en TRIBUNA tendrás toda la información sobre el asunto.

Aseguran que Taylor está embarazada

Por lo pronto, la feliz pareja se mantiene enfocada en su carrera. Además, este año dieron la gran sorpresa de su compromiso matrimonial en agosto de 2025; incluso, Swift compartió fotografías de la pedida, donde se les ve en un campo lleno de flores, con Kelce hincado mientras la cantante sonríe. Desde entonces se han filtrado algunos detalles de la boda, así como el monto que planean invertir.

La boda

Aunque aún no se ha confirmado la fecha oficial, algunos medios estadounidenses señalan que lo más probable es que la ceremonia se lleve a cabo a mediados de 2026, con mayor precisión el 3 de junio de 2026. Además, la boda se realizaría en una propiedad privada que la cantante posee en Rhode Island. De acuerdo con información de Page Six, para crear el jardín perfecto en el patio de Swift se planea una inversión de 1.2 millones de dólares.

Fuente: Tribuna del Yaqui