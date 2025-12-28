Exdiputada Nayeli Salvatori llama "mamón" a Místico y se suma a críticas por desplantes a fans (VIDEOS)

Ciudad de México.- En medio de la polémica es como ha pasado los últimos días el reconocido luchador mexicano Místico, quien molestó a algunos de sus seguidores tras aparentemente ignorar a una de sus fans, quien únicamente quería mostrarle las uñas que se realizó en su honor, así como un tatuaje de su característica llave, La Mística. Además, en el momento en que la joven le solicitó un saludo en video, el famoso le respondió que no podía hacerlo "por derechos de autor".

De tal manera que la aficionada, identificada como Clau Lozano García, externó en redes sociales su profunda decepción, situación que generó una ola de reacciones. Hubo quienes la apoyaron, tachando al deportista de "mamón", cabe destacar que hasta el momento el luchador no ha hablado de manera explícita sobre el tema. "Si tienen la ilusión de tenerlo de cerca, mejor ahórrenselo y quédense con lo que vemos en redes y TV", escribió la joven, recibiendo como respuesta múltiples mensajes de aliento, mismos que buscaban mejorar su estado de ánimo.

Sin embargo, no es la única persona que decidió compartir una mala experiencia, pues en plataformas como TikTok, X (antes Twitter) e incluso Instagram, varios usuarios se unieron para cancelar al luchador. Otro de los clips de un internauta que abordó el asunto fue el de @gorydonkey, quien compartió que compró una fotografía de 300 pesos con el profesional y, aunque en el texto añadió que nada lo hará odiar a su ídolo, en el material audiovisual queda muy claro que Místico lo dejó con la mano extendida.

Se hizo un tatuaje en su honor

Hasta una exdiputada

Quien tampoco guardó silencio fue la influencer y exdiputada federal Nayeli Salvatori, conocida como la Señora de las Lomas. Fue así que la exintegrante del Partido Encuentro Social relató que su hijo es fanático de los luchadores, motivo por el cual pidió amablemente un saludo para él. "Mi hijo, Mario, ama a los luchadores, ama la lucha libre… y les pedí de favor que si podían mandarle un saludo, nada más… pero Místico se volteó. No seas mamón, sólo quería un saludo, si no te gusta la gente no salgas de tu casa", expresó.

¿Qué dijo el luchador?

En realidad, el gladiador no ha hablado directamente sobre esta cancelación; sin embargo, algunos consideran que en un discurso que ofreció el pasado viernes 26 de diciembre de 2025, durante una función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) en la Arena México, estaría ofreciendo una disculpa indirecta por sus acciones: "Aquí está todo el gran talento que año tras año, día tras día, hace lo mejor para que todos ustedes amen la lucha libre. Hoy, para nosotros, lo más importante no somos los luchadores, son todos ustedes, que son quienes hacen la lucha libre mexicana".

