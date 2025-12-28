Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 29 de diciembre 2025: Predicciones para tu signo para comenzar semana con Sol en Capricornio

Ciudad de México.- Este lunes 29 de diciembre de 2025 amanece con una energía de cierre definitivo y acomodo interno, impulsada por el Sol en Capricornio, que no perdona la desorganización ni las promesas vacías. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros empujan a muchos signos a poner orden en su vida emocional, laboral y personal, pues lo que no se resuelva ahora se arrastrará al próximo año.

Es un lunes ideal para hablar claro, pedir perdón si es necesario y soltar culpas que ya no aportan nada. El Universo no busca castigar, sino enseñar. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje de los astros y el Tarot para este día, y prepárate para recibir el 2026 con mayor claridad y conciencia.

Horóscopos de Nana Calistar para este LUNES 29 de DICIEMBRE de 2025

Aries

Deja de hacerte el fuerte cuando por dentro traes tormenta. Habla claro y sin explosiones, porque una conversación pendiente puede cambiarlo todo. Controla el carácter.

Tauro

El dinero y la chamba piden orden urgente. No gastes por ansiedad ni por quedar bien. Alguien reconoce tu esfuerzo, pero debes aprender a poner límites.

Géminis

Noticias que sacuden, pero aclaran. Una verdad sale a la luz y te quita un peso de encima. En el amor, deja de jugar a dos bandos.

Cáncer

El pasado aparece, pero no para quedarse. Cierra el ciclo y suelta la culpa, que ya aprendiste la lección. Cuida tu energía emocional.

Leo

Bájale dos rayitas al orgullo. Escuchar hoy te evita un conflicto grande. Buen día para arreglar diferencias familiares o laborales.

Virgo

Ordena pendientes y deja de exigirte perfección. No todo tiene que salir impecable para avanzar. Descanso mental más que necesario.

Libra

El amor entra en zona decisiva: o se fortalece o se enfría. Nada de medias tintas, define qué quieres y actúa en consecuencia.

Escorpión

Verdades duras, pero liberadoras. Suelta rencores y venganzas mentales, porque solo te desgastan. Renovación emocional en puerta.

Sagitario

Cuida lo que dices y en qué gastas. Una imprudencia puede meterte en líos. No todo se resuelve con bromas.

Capricornio

El foco está sobre ti. Toma decisiones firmes y pon límites, aunque incomode. Lideras cuando te haces responsable de tu vida.

Acuario

Día de silencio y reflexión. Tu intuición anda finísima, pero necesitas callar el ruido externo para escucharla.

Piscis

Filtro en amistades y promesas. No todos son tan leales como aparentan. Confía más en lo que sientes que en lo que te dicen.

