INAH rompe el silencio tras críticas a Bad Bunny por tocar una estela en el Museo de Antropología

Ciudad de México.- Después de varias horas en las que fue duramente juzgado el cantante puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, por colocar su mano sobre una de las estelas exhibidas durante su visita al Museo Nacional de Antropología (MNA), finalmente la institución dependiente de la Secretaría de Cultura federal ya se pronunció sobre el asunto.

De hecho, el especialista en estilos musicales como el reguetón y el trap latino había subido un par de fotografías capturadas dentro del recinto ubicado en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México; sin embargo, todo parece indicar que los juicios de opinión fueron bastante severos, ya que actualmente ninguna de las imágenes está disponible. Aun así, numerosos usuarios continúan molestos por lo que consideran una falta de respeto.

Comunicado

De acuerdo con el comunicado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dicha visita ocurrió el pasado miércoles 17 de diciembre de 2025 y durante todo el recorrido estuvo presente personal de custodia del museo, por lo que se especificó que, en cuanto la celebridad tocó la pieza, se le indicó que esta acción no estaba permitida y de inmediato Bad Bunny retiró la mano. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el compositor no se ha pronunciado públicamente sobre el tema.

Bad Bunny fue duramente criticado

"La visita se realizó el miércoles 17 de diciembre. Durante todo el recorrido se contó con la presencia de custodia del MNA. Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal del museo le indicó que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico respondió retirándola. Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido", señala un fragmento del mensaje publicado en X (antes Twitter).

#INAHInforma ?? El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informa ante la circulación en redes sociales de imágenes relacionadas con la visita del cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido como Bad Bunny, al Museo Nacional de Antropología (MNA). — INAH (@INAHmx) December 27, 2025

Por supuesto, en la sección de comentarios los usuarios no quedaron conformes y cuestionaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) por permitir que el artista publicara las fotografías. Incluso, una persona en particular recordó la polémica relacionada con el influencer estadounidense MrBeast, quien grabó un comercial en sitios arqueológicos como Chichén Itzá y Calakmul, presuntamente violando permisos y normativas vigentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui