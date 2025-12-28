Luto en el cine: Tras complicaciones de salud y hospitalizaciones, confirman muerte de querida actriz

Saint-Tropez, Francia.- El cine está de luto este domingo 28 de diciembre de 2025, pues se confirmó la sensible muerte de Brigitte Bardot, actriz y cantante francesa, considerada una de las figuras más influyentes de la cultura popular del siglo XX. Su deceso, a los 91 años, ocurrió tras varios meses con problemas de salud y hospitalizaciones recurrentes, aunque figuras cercanas a ella habían comentados en semanas recientes que su estado era estable.

La muerte de Bardot marca el cierre definitivo de una era en el cine europeo, pues la actriz fue mucho más que una estrella del cine: se convirtió en un símbolo global de libertad, sensualidad y ruptura de normas en las décadas de 1950 y 1960. Asimismo, su imagen trascendió la pantalla grande y logró instalarse en la moda, la música y el debate social de su tiempo.

Muere Brigitte Bardot, figura histórica del cine francés. Foto: Facebook

¿Quién fue Brigitte Bardot? De bailarina clásica a estrella internacional del cine

Nacida en París en 1934, Brigitte Bardot creció en un entorno conservador, pero desde temprana edad mostró talento artístico. Su formación como bailarina le abrió las puertas del Conservatorio de París y, de forma paralela, inició una carrera como modelo que la llevó a protagonizar portadas de revistas de moda cuando aún era adolescente. El salto definitivo a la fama llegó en 1956 con Y Dios creó a la mujer, cinta dirigida por Roger Vadim, que no solo impulsó su carrera internacional, sino que la consolidó como un nuevo referente femenino en el cine.

Posteriormente protagonizó filmes emblemáticos como La verdad y El desprecio, que reforzaron su estatus como una de las grandes actrices de su generación.

Hollywood, música y retiro anticipado

Durante la década de 1960, Bardot trabajó tanto en Europa como en producciones de Hollywood, compartiendo créditos con figuras internacionales en películas como ¡Viva María! y Shalako. Paralelamente, desarrolló una carrera musical con notable recepción en Francia, convirtiéndose también en un referente de la escena cultural de la época. Sin embargo, en 1973 tomó una decisión que sorprendió al mundo del espectáculo: retirarse definitivamente del cine a los 39 años.

Tras dejar la actuación, Brigitte Bardot dedicó su vida a la defensa de los animales, una causa que marcó su etapa final. En 1986 creó la Fundación Brigitte Bardot, desde donde impulsó campañas internacionales contra el maltrato animal y la caza de focas, convirtiéndose en una activista reconocida.

No obstante, su figura también estuvo rodeada de controversias debido a declaraciones políticas y posturas que le generaron sanciones judiciales en Francia por comentarios considerados xenófobos. Estas posiciones provocaron críticas y divisiones, incluso entre movimientos feministas que cuestionaron su visión sobre las relaciones de género.

En sus últimos años, Bardot permaneció alejada de la vida pública en Saint-Tropez, con movilidad reducida y bajo constante cuidado médico. A inicios de diciembre, su fundación pidió respeto a su privacidad, luego de versiones sobre su estado de salud. Ahora, esta misma confirmó su sensible muerte hoy, domingo 28 de diciembre. Descanse en paz.

