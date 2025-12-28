Muere en Navidad la hija menor de la influencer Melissa Mae, dos años después de otra pérdida como madre

Los Ángeles, Estados Unidos.– Las desgracias no se hacen esperar e incluso pueden ocurrir en fechas tan especiales como la Navidad. Tal fue el caso de Melissa Mae Carlton, influencer estadounidense, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles que podrían devastar a cualquier madre. A través de sus redes sociales confirmó que la mañana del pasado 25 de diciembre de 2025 falleció su hija menor, Molly.

De hecho, no es la primera vez que esta familia se viste de luto por la pérdida de un hijo, ya que hace dos años sufrieron la muerte de su primogénita, Abigail Carlton, de nueve años. En aquella ocasión también compartió su dolor con sus seguidores, quienes le enviaron múltiples mensajes de aliento. Ahora, después de todo este tiempo, volvió a pronunciarse para despedir a esta pequeña que apenas comenzaba a vivir.

"En la mañana de Navidad, nuestra dulce Molly y su hermana mayor Abi se reencontraron", dice el mensaje que compartió en su cuenta oficial de Instagram. "Estamos devastados, en incredulidad, confundidos y en shock. Estamos agotados y sacudidos después de un día lleno de traumas y desamor. Tengo miedo de cómo luce la vida ahora para nosotros. Tengo el corazón roto por nuestros hijos", aseveró la creadora de contenido.

Dos hijas fallecieron

De acuerdo con información de Us Weekly, los padres declararon que los médicos consideran que quizá Molly padecía una afección cardíaca genética, algo que muy probablemente también afectó a Abi, quien falleció en abril de 2024, presuntamente a causa de una sepsis. Además, el mismo medio señaló que la familia se someterá a estudios genéticos, ya que existe la posibilidad de una condición hereditaria.

Melissa Mae también contó a sus seguidores que, durante una desgarradora conversación con su hijo Harry, él le dijo que Molly había expresado su deseo de estar con su hermana mayor, ya que ella misma se lo comunicó antes de abordar una unidad de transporte. "Cuando subimos al avión rumbo a Arizona el lunes, Molly se inclinó hacia mí y me dijo que quería estar con Abi. A través del llanto, me dijo: 'Ella consiguió lo que quería'", relató.

