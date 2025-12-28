¿Qué hay entre Sydney Sweeney y Christian Pulisic? El rumor crece en Hollywood y él se pronuncia

Los Ángeles, Estados Unidos.– La actriz estadounidense Sydney Sweeney se volvió especialmente famosa tras interpretar a Cassie Howard en la popular serie Euphoria. A lo largo de su trayectoria en Hollywood, ha sido vinculada con varios hombres, algunas veces de manera equivocada, como ocurrió cuando se dijo que había tenido un romance con Orlando Bloom tras su ruptura con Katy Perry, y más tarde se le vio al actor caminando junto a la joven en las calles de Venecia.

En lo que respecta a su relación confirmada, Sweeney mantuvo un romance con el productor Jonathan Davino, quien apareció en su vida en 2018. Incluso estuvieron a punto de llegar al altar, ya que se comprometieron en 2022; lamentablemente, su inminente ruptura se dio en mayo de 2025. Cabe destacar que las razones de la separación se atribuyeron a "inestabilidad" y al deseo de ambos de enfocarse en sus proyectos personales.

¿Es pareja de Christian Pulisic?

En realidad, esta versión fue desmentida por el delantero del A.C. Milan, Christian Mate Pulisic, a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram: "Además, dejen de inventar historias sobre mi vida personal. Las fuentes se tienen que hacer responsables de lo que publican, porque pueden afectar la vida de las personas", afirmó el futbolista originario de Hershey, Pensilvania.

Historia de Instagram

¿Cómo inició el rumor?

Todo comenzó con el medio italiano DNA Bomber, que aseguró que la celebridad y el delantero estaban saliendo desde hace algunas semanas. Poco a poco, este rumor se propagó a otros portales del país. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la actriz y productora no se ha pronunciado al respecto, pero en TRIBUNA estaremos atentos a cualquier declaración que haga la estrella.

Pulisic on Instagram pic.twitter.com/ukP0vIB8L2 — Milan Eye (@MilanEye) December 28, 2025

Por otra parte, lo último que se conoce sobre la vida romántica de Sweeney corresponde a su relación con Jonathan Davino, ya que públicamente ha mencionado que está muy enfocada en su crecimiento profesional. Por su parte, Pulisic ha sido vinculado sentimentalmente con la golfista profesional Alexa Melton, información de la cual tampoco hay confirmación oficial. Ahora te toca a ti: ¿consideras que ellos dos harían buena pareja?

Fuente: Tribuna del Yaqui