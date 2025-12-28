¿Quién gana la Supervivencia HOY en 'Exatlón México'? Adelantos de este domingo 28 de diciembre

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y en el Exatlón México ya se preparan todos los atletas para defender su camiseta, para evitar que este domingo 28 de diciembre del 2025 queden en zona de riesgo sus compañeros. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, aparentemente habiendo un triunfos divididos en sus dos duelos, contrario al viernes 26 de diciembre.

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial en los últimos días de la semana que se están jugando los primeros cuatro series de la Supervivencia, de los siete que habrá, en el que por desgracia los rojos no han podido mantenerse y ya van cuatro semanas seguidas que pierden a sus compañeros.

Ahora, según el canal de YouTube de Proyecto TV, este día podría vivirse un momento complicado con las dos series de la Supervivencia, y por los puntos, debido a que se cree que en esta ocasión, las tensiones van a estar muy elevadas, principalmente entre El Mono Osuna y los azules, que desde hace un par de días protagonizaron pelea a golpes y manotazos durante la Serie por la Navidad.

Con respecto a los dos duelos de Supervivencia que habrá este domingo 28 de diciembre, se ha dicho que será una victoria de dos colores, o sea, que supuestamente el equipo de Koke Guerrero podría dominar en contra del de Mati Álvarez, en uno de las dos series y en el otro sería el equipo de los rojos, aunque no se sabe con certeza cuál sería el que ganará cualquiera de los dos.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad habría solo victoria azul.

Fuente: Tribuna del Yaqui