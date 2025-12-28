A raíz de una filtración, seguidores de 'Stranger Things' exigen que Netflix rehaga el Volumen 2

Los Ángeles, Estados Unidos.– Desde que se estrenó la quinta temporada de la exitosa serie de Netflix Stranger Things, nada ha sido como quizá lo imaginaron los hermanos Matt y Ross Duffer, pues dentro de las comunidades de fans se ha generado una fuerte decepción, tanto por la manera en que se está desarrollando la historia, los cambios drásticos en la trama que no concuerdan con episodios anteriores y, ahora, porque incluso alcanzó una calificación de 58 por ciento en Rotten Tomatoes, siendo la primera vez que algo así ocurre para los creadores.

No obstante, lo más contundente del tema es una publicación que circula en redes sociales, en la cual se afirma que el Volumen 2 fue "manipulado" y que se eliminaron partes importantes de la historia, así como arcos de personajes considerados indispensables. Es importante señalar que, aunque el escrito asegura que fue una fuente confiable de X (antes Twitter) la que filtró esta información, hasta el momento no existe ninguna fuente oficial que lo confirme.

"Una fuente confiable en Twitter que filtró con precisión múltiples escenas de ST5 V1 se comunicó con Thyme (@322i971) y Amaya (@himbokisser), afirmando que tenían información sobre las escenas y tramas eliminadas", señala un fragmento del texto, el cual además comienza a enumerar los supuestos momentos que debieron incluirse en la historia, entre ellos algunos relacionados con la participación de la actriz y empresaria británica Millie Bobby Brown.

Exigen que vuelvan a hacer ciertas escenas

Uno de los puntos que más destacan es que, al parecer, fue eliminada una escena posterior en la que Eleven (Millie Bobby Brown) y Mike (Finn Wolfhard) se dirigían a Camazotz para rescatar a Will (Noah Schnapp); incluso, se menciona que existía una razón que justificaba la repentina cercanía entre Max (Sadie Sink) y el personaje interpretado por Noah. Sin embargo, lo más revelador es que el joven por quien inició toda la serie iba a tener una muerte falsa, recordando la escena de la primera temporada en la que a Will le realizan RCP (reanimación cardiopulmonar).

Evidentemente, la inconformidad no tardó en manifestarse entre los internautas, quienes desde hace varios días comenzaron a exigir a la plataforma de streaming que rehaga por completo el Volumen 2, ya que lo consideran deficiente. Estas críticas incluyen presuntos errores de continuidad, problemas con la vestimenta y otros detalles. Además, no se puede dejar de lado la representación del Upside Down, que en temporadas anteriores se mencionó que estaba "congelado" desde la desaparición de Will Byers, mientras que en la nueva entrega algunos elementos indican que no se mantiene como se había establecido anteriormente.

Fuente: Tribuna del Yaqui