Tras haber sido expuesto por 'La Cotorrisa', Javier Alatorre finalmente sale del closet

Ciudad de México.– Luego de que los conductores del popular podcast 'La Cotorrisa' encendieran las redes sociales con comentarios sobre la supuesta orientación sexual del periodista y locutor mexicano, Javier Alatorre, este domingo 28 de diciembre comenzó a circular la versión de que el conductor de 'Hechos' habría decidido "salir del closet", desatando sorpresa entre televidentes y usuarios digitales.

Todo inició cuando Ricardo Pérez y Slobotzky, durante uno de sus episodios más recientes, bromearon sobre el conductor de 'Hechos', asegurando que lo notaban "cada vez más gay", comentario que rápidamente se viralizó y revivió rumores que desde hace años han acompañado al periodista sin que exista jamás una declaración pública de su parte.

uD83DuDCCD Conductores de LA COTORRISA sacan del clóset a JAVIER ALATORRE en pleno podcast uD83DuDE33??



Ricardo Pérez y Slobotzky desataron la polémica al decir que “cada día se le ve MÁS GAY” y preguntar:

“¿Él nunca ha dicho que es gay? ¿Todos fingimos que no?” uD83DuDD25



A sus 64 años, ALATORRE… pic.twitter.com/1n6r3F4D1y — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) November 18, 2025

Las especulaciones crecieron como pólvora en redes sociales, donde usuarios comenzaron a asegurar que Alatorre estaría listo para hablar abiertamente de su vida personal, luego de "haber sido expuesto" por el popular podcast de comedia. Incluso, algunos perfiles aseguraron que TV Azteca estaría preparando una entrevista especial para abordar el tema.

Javier Alatorre, uno de los periodistas más influyentes de México y rostro emblemático del noticiero nocturno desde 1994, ha mantenido siempre su vida privada alejada del foco mediático. Pese a ello, durante años han circulado versiones no confirmadas sobre su orientación sexual, basadas únicamente en comentarios de redes, su estilo personal y la ausencia de información pública sobre una pareja actual.

Sin embargo, cuando la expectativa crecía y el tema dominaba la conversación digital, se confirmó que todo se trataba de una broma con motivo del Día de los Santos Inocentes.

Así que, antes de compartir la noticia o sacar conclusiones apresuradas… ¡Inocente palomita que te dejaste engañar!

Fuente: Tribuna del Yaqui