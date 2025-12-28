(VIDEO) Influencer Daniel Borjas detenido en Nuevo León tras riña; esto es lo que ocurrió

San Pedro, Nuevo León.– El creador de contenido Daniel Borjas, quien cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram, supuestamente fue detenido en San Pedro, Nuevo León, la noche del sábado 27 de diciembre de 2025, tras participar en una riña e insultar a un policía. Incluso, hace aproximadamente una hora compartió en sus historias de Instagram la fotografía que presuntamente le tomaron las autoridades.

Cabe destacar que, a pesar de la imagen publicada en su perfil, hasta el momento de la elaboración de esta nota, Borjas no ha dado su versión de los hechos. Sin embargo, en TRIBUNA estaremos al pendiente y te proporcionaremos cualquier nueva información que surja. De hecho, circulan en redes sociales varios videos de la aprehensión, ya que ocurrió mientras él realizaba una transmisión en vivo.

En los clips se le puede escuchar gritarles a sus acompañantes y a las personas que pasaban por el lugar para que grabaran, pues asegura que la detención fue completamente injusta: "Graben todo, este es el gobierno de San Pedro, papá", afirmó el joven, quien se volvió famoso en plataformas digitales por realizar retos en las calles e implementar dinámicas donde pregunta a figuras del espectáculo los precios de sus outfits.

Historia de Instagram

En cuanto al motivo de su captura, se presume que fue porque se negó a una revisión por parte de las autoridades, luego de que lo responsabilizaran de formar parte de una riña. Según Milenio, la personalidad de internet fue trasladada al Centro de Comando de la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García. Actualmente, los comentarios en sus publicaciones están limitados para evitar que los usuarios expresen su opinión.

El mismo medio informó que dos hombres fueron detenidos tras participar en la riña ocurrida en la zona de Centrito Valle, durante la madrugada de este domingo 28 de diciembre, sobre la calle Río Orinoco, casi en su cruce con Río Grijalva. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al lugar y los responsables se identificaron como Luis 'N', de 24 años, y Héctor 'N', de 19 años.

Fuente: Tribuna del Yaqui