(VIDEO) La 'Reina de las Telenovelas' vuelve al pasado: Thalía se reúne con sus personajes de Televisa

Ciudad de México.- Thalía es una actriz y cantante mexicana que, a pesar de los años que tiene viviendo lejos de su país, no ha perdido el cariño de su público; además, tampoco lo han hecho sus personajes más emblemáticos de Televisa, entre los que destacan Beatriz Villanueva Contreras en la telenovela Quinceañera (1987), María Mercedes (1992), Marimar (1994), María la del Barrio (1995) y, por último, Rosalinda (1999).

Lo anterior quedó demostrado con el más reciente video que compartió en sus redes sociales, ya que la nostalgia llegó con fuerza a sus fans cuando publicó un material realizado con Inteligencia Artificial (IA), en el que se reencontró con estas mujeres a las que dio vida durante su juventud. De hecho, la artista comentó que no solo quería agradecer por lo que ha conseguido en los últimos doce años, sino también rendir homenaje a sus inicios.

"Imposible no terminar el año agradeciéndole a todas mis niñas preciosas. Gracias a mis hermosas protagonistas de sueños y alegrías. Ellas nos siguen uniendo generaciones enteras, sin fronteras ni idiomas, solo guiadas por el amor y los deseos de que los sueños se pueden cumplir", escribió la llamada Reina de las Telenovelas. Como reacción, diversas figuras del espectáculo, como Yuri, Gloria Trevi y Wendy Guevara, la llenaron de mensajes positivos.

Thalía y sus personajes más icónicos

Es necesario agregar que en el clip se aprecia a la Thalía actual realizando un recorrido por los foros de grabación, pero durante este trayecto se va encontrando con los personajes antes mencionados; incluso, hay un fragmento en el que todas la rodean. De hecho, llamó especialmente la atención que sus rasgos prácticamente no han cambiado, pues si bien la madurez está presente en su rostro, sus facciones se mantienen intactas.

"Gracias a ellas, que siguen más vigentes que nunca, adaptándose a todos los formatos existentes y por venir. Y a ustedes, mi amada ThalyFamilia, por llevarlas en un rinconcito de sus corazones, porque con ellas… también voy yo", concluyó la celebridad, quien llegó a compartir créditos con Adela Noriega, Fernando Colunga, Arturo Peniche, Eugenio Derbez, Miguel Palmer y Arturo García Tenorio.

Fuente: Tribuna del Yaqui