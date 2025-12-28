¿Vuelve 'La Familia P.Luche'? Eugenio Derbez anuncia su regreso y revela cuándo se estrenará

Ciudad de México.– Eugenio González Derbez, mejor conocido simplemente como Eugenio Derbez, es un comediante mexicano que, aunque ha tenido un gran éxito a lo largo de su carrera, también ha estado envuelto en diversas controversias; sin embargo, en esta ocasión el enfoque está en sus proyectos profesionales, ya que hace un par de horas anunció a través de su perfil de Instagram que, tras una larga ausencia, volvería a las pantallas su popular serie La familia P. Luche.

Antes que nada, es importante recordar que el programa fue producido originalmente por Televisa, pues surgió a raíz de la enorme audiencia que registraba el programa Derbez en Cuando, por lo que la primera temporada se estrenó en 2002 y concluyó en 2004, mientras que las siguientes se transmitieron de 2007 a 2012. La despedida, el 16 de septiembre de 2012, resultó bastante dolorosa para los fans que disfrutaban ver a sus personajes favoritos interactuar en pantalla.

Elenco

Dentro del elenco se encontraba, por supuesto, Eugenio Derbez, Consuelo Duval, la aún vigente Regina Blandón, Luis Manuel Ávila y Miguel Pérez, así como también Bárbara Torres, quien formó parte de La Casa de los Famosos México edición 2023 y se convirtió en una de las habitantes más polémicas y posteriormente más rechazadas por el público, un destino que comparte con Dalílah Polanco, quien trabajó en La familia P. Luche.

El comediante confirmó que es una broma

¿Cuándo inicia la nueva temporada?

Lamentablemente, esto no sucederá, ya que hoy, domingo 28 de diciembre de 2025, se celebra el Día de los Inocentes, y el esposo de Alessandra Rosaldo consideró que era una excelente idea hacerles una pequeña broma a sus fieles seguidores. De esta forma, se aclaró que el actor continúa enfocado en otros proyectos dentro del entretenimiento, como De viaje con los Derbez, donde muestra las aventuras que vive junto a su familia.

"¡Inocentes palomitas que se dejaron engañar! Saben que los quiero, pero hoy no se puede creer todo lo que ven. ¡Feliz Día de los Inocentes!", escribió Eugenio, provocando de inmediato la reacción de sus compañeros. Consuelo Duval respondió con un emoji llorando, mientras que Luis Manuel Ávila también se sumó a la broma siguiendo el juego de su colega: "Entonces… ¿así se siente el Día de los Inocentes, Pa?", cuestionó el cantante.

Fuente: Tribuna del Yaqui