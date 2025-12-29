Aída Cuevas asegura que Juan Gabriel presentía su muerte y revela promesa que le hizo antes de su deceso

Ciudad de México.- La reconocida cantante de rancheras mexicana, Aída Cuevas, acaba de brindar una entrevista para Imagen TV, en la que recordó sus últimos momentos junto al querido cantante originario de Ciudad Juárez, Juan Gabriel, confesando por primera vez que el intérprete presentía su muerte, y por ello le dejó un mensaje importante, mientras que ella le hizo una promesa antes de su deceso que piensa cumplir.

Aída una vez más, para el programa Sale el Sol, brindó una entrevista en la que recordó a su entrañable amigo y mentor, Juan Gabriel, mencionando que en sus últimos meses de vida, ella tuvo la oportunidad de estar muy cerca, relatando que llegó a vivir en la casa del cantante por un año: "Cuando a mi me hacía el favor de invitarme a su casa le decía 'voy a quedarme 1 o 2 días porque tengo trabajo', pero él me decía '¿cuál trabajo?', pero cuando grabé el disco con él, duré un año en su casa, quería que estuviera ahí".

Dicha cercanía le permitió notar cuando comenzó a deteriorarse su estado de salud, y que por ello le ofreció al denominado 'Divo de Juárez' si quería que ella cancelara todos sus compromisos para quedarse a su lado, pero que él le dijo que no, y como si supiera que no podrían verse más, le dejó como mensaje que ella había nacido para cantar: "Al final le dije, ya lo vi malito, le dije '¿quieres que me quede con usted?, yo lo dejo todo' me dijo 'no mi vida porque usted tiene un mandato en la vida y es cantar, vaya a hacerlo'".

"Estaba muy mal y entubado" ¡Juan Gabriel estuvo 3 semanas en COMA INDUCIDO! Relata Aída Cuevas durante una entrevista#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/1KMKELQgig — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) November 7, 2025

Ante esto, recordó que ese agosto del 2016, poco antes de que falleciera el intérprete de Hasta Que Te Conocí, declaró que le había promedito grabarle su concierto que era dedicado a él pues cantaría todos sus temas, pero, que ya no pudo verlo, pues falleció antes de que le llegara a sus manos: "Me dolió tanto, porque todavía una noche antes de que él se fuera, tuvimos una llamada y le dije que le dedicaba mi show, que serían canciones de él y me dijo 'mi vida, mándame el video', pero ya no, no fue posible. Fue una cosa muy dura, me ha dolido su muerte como la de mis papás".

Finalmente, dejó en claro que también en ese última llamada le prometió que grabaría todos sus discos, y que solamente le faltan dos, que espera poder hacerlos antes de su partida y con sus ahorros, ya que no cuenta con el apoyo de una disquera: "Me quedan dos discos por hacer, porque yo le di mi palabra de honor', sin saber que se nos iba, y le dije 'yo lo voy a grabar', que se llaman Juan Gabriel Vol. 1, 2 y 3, me falta el 4 y el 5 porque no tengo disquera, yo los sacaré con mi dinero".

Fuente: Tribuna del Yaqui