Bad Bunny rompió las reglas en México, Lucía Méndez sorprende con rostro nuevo y más en Top 3 Espectáculos

Taylor Swift podría estar embarazada

Fuertes rumores circulan en redes sociales sobre el posible embarazo de la cantante de pop estadounidense Taylor Swift y su prometido, Travis Kelce. El origen de esta reciente ola de rumores fue un comentario hecho por el famoso podcaster Bill Simmons, durante una transmisión en la que insinuó que el jugador de la NFL podría estar teniendo un hijo con la superestrella estadounidense.

Lucía Méndez sorprende con rostro nuevo

La actriz y cantante Lucía Méndez volvió a acaparar la atención del público tras aparecer con un aspecto visiblemente rejuvenecido en redes sociales. Las imágenes se viralizaron rápidamente y desataron una ola de comentarios sobre el rejuvenecimiento. Mientras algunos celebraron su nueva imagen, otros expresaron curiosidad por conocer qué procedimientos podrían estar detrás de este rejuvenecimiento.

Bad Bunny rompió las reglas en México

El artista puertorriqueño Bad Bunny compartió imágenes de su recorrido por el Museo Nacional de Antropología en sus historias de Instagram; en una de ellas se le ve colocando brevemente la mano sobre una estela arqueológica, por lo que muchos usuarios cuestionaron si había roto una regla clara del lugar. En Instagram algunas personas comentaron: "Ahora sé que el Museo de Antropología deja tocar; con toda confianza lo haré", "debió tirar menos fotos", "a él no le gritonearon y acosaron el resto del recorrido los custodios cuando cruzó un milímetro" o "¿si tienes fama puedes evadir las reglas?".

