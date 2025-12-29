¿'Chicharito' Hernández besando a Iker Casillas? Esto se vio en el VIDEO navideño de Sia

California, Estados Unidos.– El reconocido futbolista mexicano Javier 'Chicharito' Hernández ha estado en boca de todos desde hace un tiempo, pues como se informó en TRIBUNA, realizó en aquel entonces algunas declaraciones controvertidas en las que afirmaba que las mujeres debían enfocarse en su hogar y "dejarse liderar por un hombre", lo que, por supuesto, lo expuso al escrutinio social.

Ahora, tras su salida de Chivas, donde el futuro del deportista ha sido motivo de debate, vuelve a estar en tendencia. Sin embargo, en esta ocasión no es por algo que él haya dicho, sino por la reciente transmisión en vivo que realizó la mundialmente famosa cantante australiana Sia. En el video se observa un mural en el que, según algunos, aparece Javier Hernández besando a otro jugador que viste el uniforme de la Selección de España.

La obra provocó que los internautas se tomaran un buen rato para descubrir las identidades de los personajes. Al inicio se pensaba que se trataba de Iker Casillas, y aunque algunos consideraban a otra posible celebridad, finalmente se confirmó que el retratado es, en efecto, el exintegrante del Real Madrid C. F. Esto se supo porque la obra fue realizada por el artista Alex Donis, conocido por crear piezas influenciadas por la cultura pop y el mundo queer.

Captura del video

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados se ha pronunciado sobre el tema, pero los internautas siguen atentos al asunto, aprovechando para divertirse un rato a costa de los famosos. Cabe destacar que ciertos usuarios llegaron a especular que el otro sujeto era nada menos que Gerard Piqué Bernabéu, ex pareja de la icónica colombiana Shakira.

"Sia":

Por comentarios sobre el mural al fondo de un video reciente que compartió pic.twitter.com/HAbubwP20W — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 29, 2025

¿Quién es Alex Donis?

De acuerdo con información en línea, Alex Donis es un artista visual estadounidense que ha estado expuesto más de una vez a la censura, incluso su exposición individual de 1997, My Cathedral, en la Galería de la Raza de San Francisco, donde representaba a Jesús besando a la deidad hindú Rama y a Che Guevara besando a César Chávez, fue víctima de vándalos que destruyeron estas dos obras y le ha vuelto a pasar.

Fuente: Tribuna del Yaqui