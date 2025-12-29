Chris Pérez, viudo de Selena Quintanilla, habla de la cantante tras muerte de Abraham Quintanilla Jr

Ciudad de México.- El reconocido guitarrista estadounidense, Chris Pérez, que es mayormente conocido como el viudo de Selena Quintanilla, se ha pronunciado una vez sobre la cantante tras muerte de su exsuegro, el músico, Abraham Quintanilla Jr., declarando si es que es verdad que se viste de luto desde la partida de la creadora de icónicos temas como Amor Prohibido y No Me Queda Más.

Con 86 años de edad, lamentablemente la mañana del pasado sábado 13 de diciembre de 2025, falleció Abraham, el músico mayormente conocido por ser el padre de la 'Reina del Tex-Mex'. La tan devastadora noticia fue confirmada por su hijo, el también músico A.B. Quintanilla, a través de un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram: "Es con gran pesar que les hago saber que mi padre falleció hoy".

"No, yo siempre, yo siempre he vestido así, este es mi color, y también Los Dino's, ese era el color, siempre el stile black, instrucción de Sussett".

"Sí claro, ella era única y muy talentosa, y gracias a la gente que ellos dieron a Selena. La felicidad, la música, por haber estado en cada concierto, me siento muy feliz, con el grupo todo está bien".

Fuente: Tribuna del Yaqui