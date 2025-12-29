Eugenio Derbez bromea con una nueva temporada de ‘La Familia P. Luche’ y lo destrozan en redes

Ciudad de México.- Eugenio Derbez volvió a estar en el centro de la controversia después de que publicara una broma sobre el regreso de La Familia P. Luche durante el Día de los Santos Inocentes en México. El mensaje, que jugó con la nostalgia de millones de seguidores, provocó una ola de reacciones que oscilaron entre el entusiasmo, la decepción y comentarios críticos sobre su trayectoria reciente.

El pasado 28 de diciembre, el actor y productor mexicano compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que muchos interpretaron como el anuncio oficial de una nueva temporada de su popular serie. "Prepárense, porque este regreso estará de P. Luche… Inocentes palomitas que se dejaron engañar. Saben que los quiero, pero hoy no se puede creer todo lo que ven. ¡Feliz Día de los Inocentes!", escribió Derbez.

Eugenio Derbez bromea con una nueva temporada de ‘La Familia P. Luche’

Público se lanza contra Eugenio Derbez

El anuncio falso dividió opiniones. Mientras una parte de la audiencia celebró el ingenio detrás de la broma, otros expresaron su molestia al considerar que el actor solo de esta manera podría revivir su carrera, en referencia a la ausencia de nuevos proyectos tan exitosos como La Familia P. Luche.

La publicación logró, en pocas horas, más de 100 mil reacciones. Entre los miles de comentarios, se destacaron mensajes como: "Ludovicooo", "Con eso no se juega", "Jugaste con mis sentimientos" y "Oremos para que se haga realidad". La publicación también sirvió como un termómetro del cariño que el público sigue mostrando por los personajes de esta conocida familia, integrada por personajes como Ludovico, Federica y Bibi. La reacción masiva evidenció que la serie continúa siendo un referente de la televisión mexicana.

Reacción de Blandón y Duval

Consuelo Duval y Regina Blandón fueron las primeras integrantes del elenco original en reaccionar a la publicación. La actriz conocida por su papel de Federica respondió al anuncio utilizando varios emojis que expresaban tristeza. Blandón confesó que sintió furia al inicio porque pensó que no la habían incluido en el proyecto. La actriz que interpreta a Bibi tetminó en risas después, al comprender que solo era una travesura de su compañero.

Consuelo Duval y Regina Blandón fueron las primeras integrantes del elenco original en reaccionar a la publicación

Fuente: Tribuna del Yaqui