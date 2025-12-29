Horóscopos HOY Mhoni Vidente LUNES 29 de diciembre: Predicciones para tu signo zodiacal

Ciudad de México.- Los últimos días del año tendrán movimientos energéticos que invitarán a cerrar ciclos, ordenar pendientes y tomar decisiones que marcarán el arranque de 2026. Según los horóscopos de Mhoni Vidente, este lunes 29 de diciembre de 2025, se perfila como un día clave para reflexionar, pero también para actuar con inteligencia y estrategia, especialmente en temas laborales, económicos y emocionales. Los horóscopos de hoy te ayudarán a tomar mejores decisiones. ¡Lee con atención los mensajes de los astros hoy!

Aries

Este lunes 29 de diciembre, según Mhoni Vidente, se presenta con avances en temas de trabajo y proyectos personales. Es un buen momento para retomar planes que habías dejado pausados. En el ámbito personal, una conversación pendiente aclara malentendidos.

Tauro

Los horóscopos de Mhoni Vidente dicen que la energía te favorece para resolver asuntos financieros antes de que cierre el año. Un pago, reembolso o acuerdo llega en el momento justo. En lo emocional, evita aferrarte a situaciones que ya cumplieron su ciclo.

Géminis

Inicias la semana con claridad mental y buena comunicación, dice la pitonisa cubana. Es un día propicio para negociar, pedir apoyo o presentar ideas. En el amor, alguien del pasado podría reaparecer, pero deberás analizar si vale la pena abrir esa puerta.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel, pero también te ayudarán a tomar decisiones acertadas. Este lunes 29 de diciembre es ideal para organizar tu entorno y cerrar pendientes familiares. En lo laboral, evita confrontaciones innecesarias y confía en tu intuición.

Leo

Mhoni Vidente señala en el horóscopo de hoy que la suerte te sonreirá en temas sociales y profesionales. Recibes una invitación o propuesta que puede abrir nuevas oportunidades. En el amor, es momento de bajar el ritmo y escuchar más. Cuida tu energía.

Virgo

Es un día para poner orden y definir prioridades. La disciplina será tu mejor aliada para cerrar el año con estabilidad. En lo económico, evita préstamos o gastos impulsivos. Una noticia positiva relacionada con la familia te dará alivio.

Libra

Este último lunes del 2025 marca un punto de equilibrio después de días intensos. Se favorecen los acuerdos y la reconciliación, tanto en lo personal como en lo laboral. Confía en tus decisiones y no permitas que terceros influyan de más en tus planes.

Escorpión

La jornada trae revelaciones importantes, dice Mhoni Vidente. Algo que no estaba claro comienza a salir a la luz y te permite actuar con mayor seguridad. En el trabajo, mantén discreción. En el amor, se fortalecen vínculos a través de la honestidad.

Sagitario

La energía del día impulsa cierres positivos. Los horóscopos de hoy dicen que es un buen momento para concluir trámites, viajes o acuerdos. En lo sentimental, una charla sincera te ayuda a definir el rumbo de una relación. Evita el exceso de confianza con personas poco claras.

Capricornio

Este lunes te coloca en una posición de liderazgo y responsabilidad. Se reconocen tus esfuerzos y compromiso. En el plano personal, es importante dedicar tiempo a descansar y desconectarte del estrés acumulado de fin de año.

Acuario

El día favorece la creatividad y la toma de decisiones poco convencionales. Una idea puede convertirse en una oportunidad si confías en tu capacidad. En lo emocional, es momento de expresar lo que sientes sin rodeos.

Piscis

La sensibilidad será tu fortaleza este lunes. Escucha las señales y cuida tus límites. En lo económico, se recomienda cautela. En el amor, un gesto inesperado te devuelve la confianza y la motivación para cerrar el año con optimismo.

Fuente: Tribuna del Yaqui