Horóscopos HOY Nana Calistar MARTES 30 de diciembre 2025: Predicciones para tu signo con Luna en fase menguante

Ciudad de México.- Este martes 30 de diciembre de 2025 llega con una energía fuerte, directa y sin medias tintas. De acuerdo con el tarot, la carta que rige la jornada es El Juicio, símbolo de cierres definitivos, revelaciones y decisiones que ya no pueden seguir esperando. En el plano astral, la Luna menguante refuerza la necesidad de depuración emocional, cierre de ciclos y limpieza interna. Según Nana Calistar, este martes viene con sacudidas necesarias: lo que se caiga, que se caiga; lo que se vaya, que se vaya.

Aries

Se te cae la venda de los ojos y por fin entiendes quién sí y quién no. No ruegues atención ni amor, quien quiere estar, está. Cierra el año soltando corajes y personas que solo te buscan cuando les conviene. En el trabajo se acomoda algo que te tenía con el pendiente.

Tauro

Deja de cargar problemas ajenos, no eres salvavidas emocional. Este día te pide tomar decisiones firmes y pensar más en ti. En el amor, si ya no hay reciprocidad, no insistas. Se vienen cambios económicos, pero solo si sabes administrarte.

Géminis

Noticias inesperadas que te mueven el tapete, pero para bien. No tengas miedo de empezar de cero, ya lo has hecho antes y te fue mejor. Ojo con chismes y malas interpretaciones; habla claro y evita enredos innecesarios.

Cáncer

El pasado vuelve a tocar la puerta, pero tú decides si abres o no. No todo lo que regresa es buena idea. Es momento de sanar heridas emocionales y dejar de justificar a quien no te valoró. Tu intuición no falla, hazle caso.

Leo

Bájale dos rayitas al orgullo y escucha. No siempre tienes la razón, aunque te cueste aceptarlo. Este martes es ideal para cerrar acuerdos y aclarar malentendidos. En el amor, alguien espera más de ti; define qué quieres y no juegues a dos bandas.

Virgo

Te exiges demasiado y eso te está agotando. Aprende a soltar el control y deja que las cosas fluyan. En temas laborales, se aclara una situación que te tenía tenso. No te enganches con críticas ajenas, enfócate en lo tuyo.

Libra

Decisiones importantes que ya no puedes seguir postergando. El equilibrio empieza cuando te eliges a ti. En el amor, se cae una venda y ves la realidad tal cual es. No idealices a quien no cumple con hechos.

Escorpión

Día intenso, pero revelador. Descubres verdades que dolerán, pero te liberarán. No te calles lo que sientes, pero cuida la forma de decirlo. Buen momento para cerrar ciclos y dejar atrás rencores que solo te pesan a ti.

Sagitario

Te entra la prisa por cambiarlo todo, pero no corras sin dirección. Planea bien lo que quieres para el nuevo año. En el amor, cuidado con promesas que no puedes cumplir. Sé honesto contigo y con los demás.

Capricornio

Responsabilidades que se acumulan, pero también reconocimientos. No minimices tus logros. Este día te invita a poner límites claros, sobre todo en familia o trabajo. Aprende a decir “no” sin culpa.

Acuario

Cambios de planes y giros inesperados, pero no te alteres. Todo se acomoda mejor de lo que imaginas. En lo sentimental, alguien puede sorprenderte con una confesión. Mantén la mente abierta y el corazón alerta.

Piscis

Emociones a flor de piel, pero no te dejes llevar por la nostalgia. Lo que se fue, se fue. Enfócate en lo que estás construyendo ahora. Buen día para perdonar, pero sin olvidar las lecciones aprendidas.

