Luto en 'Venga la Alegría': Encuentran sin vida a familiar de 'El Capi' Pérez tras días desaparecida

Ciudad de México.- Por desgracia, en Venga la Alegría, por solidaridad se han vestido de un muy triste luto, debido a que se acaba de confirmar que la familiar desaparecida de su reconocido presentador y comediante mexicano, 'El Capi' Pérez, lamentablemente fue encontrada sin vida. Según los informes, la joven fue vista por última vez por sus familiares el jueves 25 de diciembre, o sea, Navidad.

El pasado sábado 27 de diciembre, la esposa del presentador anteriormente mencionado, Itzel Barro, que en redes sociales es conocida como Hola Enfermera, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que pedía el apoyo de todos los ciudadanos de la Ciudad de México para que le ayudaran a encontrar a una joven familiar suya, que desapareció en medio de las tan esperadas festividades decembrinas.

En dicho material audiovisual, la esposa de 'El Capi' mencionó que su familiar tiene 30 años de edad, es veterinaria y su nombre es Nathalie Montserrat González Barro, agregando que fue reportada ante las autoridades correspondientes en México, por su familia el pasado 25 de diciembre. De la misma manera, reveló que vive en Cancún, Quintana Roo y fue vista por última vez cuando salió del fraccionamiento Jardines del Sur número 6, alrededor de las 11:30 de la noche del 25 de diciembre.

Ahora, por desgracia, la exparticipante de MasterChef México, compartió un mensaje en el que desafortunadamente, informó que aunque fue encontrada, ya no se encuentra con vida, agradeciendo a todos aquellos que se sumaron en la búsqueda de una u otra manera, compartiendo el boletín a través de las redes sociales, externando su profunda tristeza por la situación familiar y pidiendo respeto a su privacidad.

Finalmente, la esposa del presentador de 100 Mexicanos Dijeron, dejó en claro que no se darían detalles del hallazgo y la muerte, ya que por indicaciones de la familia, no se compartirá nada adicional sobre las circunstancias de las situaciones ya mencionadas y piden que se comprenda esta decisión.

