¿Nació el amor en 'La Granja VIP'? Teo confiesa que sí tuvo un enamoramiento con Eleazar Gómez

Ciudad de México.- El reconocido influencer mexicano, Cesar Doroteo, que es mayormente conocido en el mundo artístico como Teo, en una reciente entrevista ha sorprendido a varios de sus fans, al confesar que sí tuvo un enamoramiento con su enemigo más polémico, el famoso actor de melodramas, Eleazar Gómez, mientras que estaban dentro de La Granja VIP, ¿será acaso que durante el reality nació el amor?

Como es bien sabido, mientras que el reality de TV Azteca estaba al aire, Teo y el polémico exgalán de melodramas de Televisa, estaban inmersos en una intensa enemistad, incluso en más de una ocasión, el presentador del show Pepe y Teo, declaró que sentía un profundo rechazo por parte de Eleazar solamente por sus preferencias sexuales, ya que él es abiertamente homosexual, mientras que se dice que Gómez lo oculta.

Uno de los momentos de mayor tensión entre ambos, fue después de que Teo confrontó al actor de Atrévete a Soñar, y este poco después, pese a que dijo que no tenía problemas con él, durante un momento de calma en el comedor, comenzó a murmurar con Alfredo Adame que iba a sacar uno a uno al grupo de Teo, y cuando el influencer escuchó todo y le reclamó de frente todo, el actor solamente le gritó que no le interesaba estar cerca de alguien que es una persona "rastrera e hipócrita".

La forma tan tranquila en la que Teo frena a Eleazar es de admirarse jajajajajajja

Eleazar se enoja tanto que se tropieza con sus mentiras y lo más chistoso es que aún insultando a Teo no lo saca de sus casillas.



ELEAZAR NO PUEDE CON TEO#LaGranjaVIP

pic.twitter.com/N9fIbfVBXw — Professional Yapper uD83DuDD77? (@toomuchtime999) November 20, 2025

Pero ahora, el joven creador de contenido, durante una entrevista para el programa Vaya Vaya, fue cuestionado directamente sobre que en el pasado tuvo un enamoramiento con el actor de La Mexicana y El Güero, a lo que César mencionó que los tuits en los que confesaba aquello fue en el año del 2015, y aunque afirmó que era verdad que sí tuvo un amor platónico por Eleazar, la verdad es que hacía 10 años de eso y las cosas cambiaron.

Ante esto, dejó en claro que dentro de La Granja VIP hubo situaciones que consolidaron esa enemistad que nació entre ellos, dejando en claro que hay muchas cosas que la gente no ve y que sí pasaron, sosteniendo con firmeza que él fue violentado en más de una ocasión por parte del ex de Danna Paola y al final, pese a que sí fue gran fan de él y sí tuvo ese 'crush', en realidad sus actitudes ocasionaron ese desagrado.

Fuente: Tribuna del Yaqui