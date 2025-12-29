¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la última Villa 360 del 2025? Adelantos de este 29 de diciembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que los azules podrían vivir su mejor momento en esta semana 15, y los rojos seguirían afectados por sus derrotas de la Supervivencia. Esto, pues según los spoilers se sabe quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 29 diciembre del 2025, la cual será la última del año vigente, además de que equipo sería el que va a dominar en el Juego Por La Ventaja.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, en especial para el equipo rojo que terminó la semana 14 con cuatro derrotas consecutivas, ya que los azules han enviado a 4 rojos al Duelo de Eliminación del próximo domingo 4 de diciembre, al haber ganado los cuatro juegos por la Supervivencia, de siete que habrá.

Según los spoilers, se ha dicho que en la primera competencia de esta semana será el Juego Por La Ventaja, en la que en esta nueva semana de competencia, el equipo ganador podrá otorgar una vida adicional a uno de los varones que vayan al Duelo de Eliminación el próximo domingo 4 de enero, van a ser los azules, señalando que los rojos en esta semana se encuentran atravesando por un bache del que les será difícil de salir, incluso se dice que será el peor en toda la historia de la marca.

En serio los Rojos la están pasando muy mal, ya no saben que hacer ni que nuevas estrategias armar.#ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Por este motivo es que señaló que en cuando al tema de quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, serán los del equipo de Koke Guerrero, ocasionando que los rojos, tras un fin de semana en la Villa 360, inicien la semana en las Barracas, donde deben de dormir en bolsas de dormir en el suelo y la comida está más racionada, por lo que no la pasan tan bien.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados para no pasarla tan mal tras perder las cuatro series de Supervivencia, volverían a la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui