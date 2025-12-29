Redes se llenan de comentarios negativos tras canción en inglés de Ángela Aguilar en los Grammy (VIDEO)

Los Ángeles, Estados Unidos.– De nuevo causó un tremendo escándalo una presentación de la cantante del género de música regional mexicana Ángela Aguilar, pues, como es frecuente, fue recriminada por supuestamente andar con su ahora esposo Christian Nodal cuando todavía era pareja de la trapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida simplemente como Cazzu.

Sin embargo, esto no fue lo único por lo que se le atacó, pues la nieta de Flor Silvestre cantó en el especial televisivo Grammy Celebration of Latin Music, transmitido por CBS. El problema, según algunos, fue que interpretó la canción en inglés, el tema You’re No Good, en homenaje a Linda Ronstadt. Además, optó por un look más sofisticado, con un vestido largo azul oscuro, alejado de la versión ranchera tradicional.

"Muy honrada y agradecida de ser parte de A GRAMMY Celebration of Latin Music, que se transmitirá por CBS. Compartir esta noche con tantos artistas latinos increíbles fue muy especial para mí, y poder cantar en inglés lo hizo aún más significativo. Celebrando nuestra música, nuestras raíces y la alegría de unirnos a través del canto" escribió la nacida en Los Ángeles, California.

Ángela Aguilar en su presentación

Entre los artistas que participaron en la noche se encontraban la cubana Gloria Estefan, quien en su amplio repertorio acumula más de 100 millones de producciones musicales; el italiano Andrea Bocelli, centrado en la música clásica; Michael Bublé, Luis Fonsi, y el digno representante sonorense Carín León, junto a Nuno Bettencourt. También estuvieron presentes Maren Morris, Aymée Nuviola, Laura Pausini, Prince Royce, Jon Secada, entre otros.

Angela Aguilar cantando en ingles...Woooowwwwww uD83DuDE0D



Cc: Nodangeles pic.twitter.com/tJ9f00Gkp5 — Su (@unaforajidaa) December 29, 2025

Critican su estilo de cantar

Últimamente, ciertos usuarios han asegurado que la hija de Pepe Aguilar, en lugar de cantar, solo grita. Con lo ocurrido el domingo 28 de diciembre, este tipo de opiniones volvieron a resurgir con fuerza. "Puedes cantar en todos los idiomas, igual te repudiamos", escribió @ekiub2021, y en su defensa salieron varios seguidores, como @marfer741: "¡Se ponga lo que se ponga van a salir con que le copió a alguien más! ¡Gente amargada! Se ve hermosa".

Fuente: Tribuna del Yaqui