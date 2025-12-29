Romance en 'Exatlón México': Estos atletas confiesan su amor en medio del drama por la Supervivencia

Ciudad de México.- El romance en el Exatlón México sigue floreciendo entre los competidores de ambos equipos, pues dos de los atletas azules, la jugadora de basquet ball profesional, Katia Alejandra Gallegos, y el exjugador de beisbol mexicano, Leo Adrián, en medio del drama por la Supervivencia, ya que habrá siete juegos para conocer a los varones en riesgo, han confesado su amor ante el público.

El pasado miércoles 17 de diciembre se disputó la Medalla Varonil, la cual ganó Leo, y como es costumbre, para celebrar esta victoria, se conectó en un 'live' de Instagram, supervisado por los productores, para hablar con los fans. En ese momento, el atleta azul confesó que además de admirarla como atleta por su mejoría tan notoria, en la que incluso ha superado a compañeras con más trayectoria, también le gustaba de manera romántica.

Incluso, después de esta confesión, se vivió un mini game, en el que los cuatro azules que lograron ganar más puntos para su equipo en la competencia por la Villa 360, en dicha semana, se enfrentaron para ganarse la recompensa extra del día, en el que Leo se colocó como el campeón, ganando una noche de películas con uno de sus compañeros, por lo que decidido a demostrar que está interesado en la atleta, la eligió como su compañera.

En dicha reunión, ambos se mostraron cercanos pero no hablaron mucho sobre sus sentimientos y se enfocaron en comer las palomitas y el refresco que les dejó la producción. Sin embargo, el pasado domingo 28 de diciembre, en una de las entrevistas con la producción del reality deportivo de TV Azteca, ambos se sinceraron con los presentes y confesaron que los sentimientos del uno hacía el otro estaban creciendo y revelaron que era lo que el otro tenía que les estaba gustando.

Incluso mientras que pasaban un momento de ambos después de haber entrenado, se vio como Leo le decía que para él, ella estaba siendo un elemento sumamente importante en esta temporada, que era parte del porqué se mantenía con una gran actitud.

Fuente: Tribuna del Yaqui