"Sí le parto su mad...": Ama Blitz manda contundente mensaje a Gala Montes y la reta a pelea de box

Ciudad de México.- La reconocida influencer creadora de gameplays, Ama Blitz, hace poco que dejó en shock a miles de sus seguidores, al haber estado en una entrevista con Karla Díaz, y aprovechar un cuestionamiento sobre Gala Montes, para mandarle un contundente mensaje a la actriz y cantante mexicana, además de que la reta a una pelea de box, afirmando que sí le parte "su mad..." sobre el ring.

Como se sabe, Montes debutó en el mundo del deporte, en el evento amistoso de box amateur, Supernova Striker Orígenes 2025, en el cual, por primer vez practicó boxeo y se subió al ring para enfrentarse a la streaming Alana Flores. Las apuestas estuvieron muy divididas, pues aunque Alana ya tenía varios enfrentamientos ganados en el pasado, la diferencia de peso y altura con Montes era impresionante y por eso se creía que iba a ganar la estrella de Televisa, que al final no logró y perdió.

Ahora, a casi seis meses de esta situación, durante la presencia de Blitz en el programa de Pinky Promise, se le cuestionó si era verdad que para La Velada del Año ya tenía programado enfrentarse a Montes, esta lo negó, pero afirmó que ella sí acepta subirse al ring contra la cantante y le "parte su mad...", de manera deportiva, pues le cae bien: "No me ha retado, la verdad esto es fake, no sé dónde lo leíste. Sí, sí me gustaría (que me retara), sí, sí, yo sí creo que le parto su mad..., pero me cae bien, le mando saludos".

Gala salio fresca, feliz y acompañada del productor de supernova, los haters nunca entendieron qué todo fue SHOW y ahora ella a disfrutar del fruto de su buen desempeño, y del $$ que ganó gracias a esos haters que fueron a gastarlo uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23uD83EuDD23



Eres una reina , te… pic.twitter.com/AAd5a07lBh — Gala Montes Tu Patrona (@Galalover23) August 19, 2025

Ante esto, Amairany Garza Alonso, mejor conocida como Ama Blitz, declaró que ella no odia a la intérprete de temas como La Oportunidad, destacando que ni siquiera se conocen en persona, por lo que en realidad no tiene un motivo, y el subirse al ring solamente sería con los fines deportivos que tiene el evento: "No nos odiamos, solo fue la pregunta. No, no, claro que no (nos odiamos), no, no nos conocemos en persona".

Cabe mencionar que hasta el momento, la exhabitante de La Casa de los Famosos México 2, no se ha pronunciado a las declaraciones de la reconocida influencer, pero se espera que pronto, a como es muy su estilo, use sus redes sociales para darle réplica a lo dicho por Blitz, y responda si estaría dispuesta a enfrentarse sobre el ring en contra de la famosa creadora de contenido, como hizo con Alana.

Fuente: Tribuna del Yaqui