'Tarzán de la vida Real' se lanza de avión en paracaídas y sufre grave accidente; este es su estado

California, Estados Unidos.- El influencer conocido como el 'Tarzán de la Vida Real', que comparte contenido de sus cercanos y peligrosos encuentros con animales salvajes peligrosos, por desgracia se encuentra enfrentado severas consecuencias de sus descuidos en su vida extrema, debdo a que sufrió grave accidente después de que se lanzara en paracaídas. Actualmente este es su estado de salud.

A través de su cuenta de Instagram, el influencer estadounidense Mike Holston, conocido mundialmente en redes sociales como 'El Tarzán de la vida real', informó que el pasado viernes 27 de diciembre tuvo que ser hospitalizado de emergencia, después de que al practicar paracaidismo cometiera un error que lo llevó a accidentarse severamente. El creador de contenido, aunque no detalló que fue lo que pasó, mencionó que se equivocó y se impactó con tanta fuerza en el suelo que necesitó atención médica inmediata.

Ante esto, mencionó que "hubo un momento en el que ni siquiera podía respirar". Junto a su explicación, el hombre estadounidense compartió un video en el que se le ve en la cama de hospital con una pierna y un brazo vendado, además de una gasa en al abdomen y un collarín que lo mantenía inmóvil, mencionando que en ese momento estaba "con un dolor intenso, pero consciente y bajo supervisión médica".

Poco después de esto, en los comentarios de su post, el creador de contenido de la vida salvaje, declaró que estaba bien, solo bastante golpeado, pero que estaba ansioso para prepararse y subir de nuevo al avión para dar otro salto, asegurando que solo fue un "pequeño error" de su parte que es común en el deporte: " ¡Pequeño error de usuario, pero sin embargo, me emociona poder volver a él en poco tiempo! ¡Perdón si los asusté chicos solo quería que todos supieran lo que está pasando en tiempo real antes de que los medios inventen mier...! Estoy bien, solo un poco golpeado".

Finalmente, em otro post compartió su alegría para poder compartir qua ya fue dado del hospital, que lamenta haber asustado a sus fans, que no era su intención, y ahora solo le queda decir que se está recuperando mejor de lo esperado y está listo para seguir con sus aventuras: "¡Estoy listo para lo que sea! Amo todos mis pasatiempos y el paracaidismo es uno de ellos lo respeto mucho y espero continuar mi viaje a más saltos y aventuras bajo el toldo. Sé dónde cometí mis errores y espero corregirme a mí mismo en el futuro".

Fuente: Tribuna del Yaqui