¿Vicente Fernández Jr arremete contra Pepe Aguilar? El cantante opina del pleito con Emiliano Aguilar

Ciudad de México.- El reconocido cantante de rancheras, Vicente Fernández Jr., acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría, en la que habló de las enemistades que se dice hay entre familias, y da su opinión del pleito que hay entre padre e hijo, el cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, y el rapero en ascenso, Emiliano Aguilar, ¿será acaso que apoya al joven y arremete en contra de su colega?

Como se sabe, desde hace varios meses que el primogénito del intérprete de temas como Por Mujeres Cómo Tú, está dando de que hablar al tomar sus redes sociales para atacar a su padre y a su familia, como Ángela Aguilar e incluso su cuñado, Christian Nodal, afirmando que ambos eran unos mentirosos, que la joven le mintió a Pepe sobre que lo estaba manteniendo, y que el sonorense lo ha amenazado por mensaje.

La situación lejos de mejorar, por el contrario ha ido en aumento, debido a que ante las respuestas que ha dado Pepe y el resto de la familia, como Leonardo Aguilar, ha sido rechazada por parte del joven rapero, creador de temas como Ese Vato, que además ha recibido el apoyo total por parte del público, que han lanzado más hate en contra de la familia, además del escándalo que enfrentan por la infidelidad de Nodal a Cazzu.

Ahora el denominado 'Oveja Negra' de los Fernández declaró que él considera que esta pelea entre padre e hijo muy pronto va a llegar a su final, declarando que en el primer momento en que se reúnan ni siquiera van a discutir, sino que el amor familiar va a florecer y solo soltarán todo lo malo en un abrazo que les dará la oportunidad de comenzar de nuevo y sanar: "Yo sé que van a verse, y se van a dar un abrazo, no va a haber oportunidad que se digan, ni él a Pepe, ni Pepe a él, porque se van a abrazar, van a llorar y se van a reconciliar".

Finalmente, sobre la tan mencionada pelea entre su familia con la de don Antonio Aguilar, Vicente Jr declaró que no hay enemistades entre los Fernández y los Aguilar, que toda la vida han sido buenos, incluso afirmó que cantó en varias ocasiones con el hijo mayor del cantante, el intérprete Toño Aguilar: "Con toda la familia Aguilar ha habido muy buena relación, con Majo, con Susana, con Toño llegué a cantar cantidad de veces, ha ido a comer a mi casa, es una relación muy bonita".

Vicente Férnandez Jr asegura que tiene comunicación con la familia Aguilar y desea la reconciliación de Pepe Aguilar con su hijo. uD83DuDE2F



Fuente: Tribuna del Yaqui