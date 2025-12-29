VIDEO: 'Malcolm el de en Medio' lanza su primer tráiler y anuncia fecha de estreno en plataformas

Estados Unidos.- Después de 20 años del gran final de Malcolm el de en Medio, las redes sociales de cuentas de streaming en que mostrarán su vida adulta, ha confirmado que el niño genio regresa en el 2026 a la TV y con motivo de esto, han lanzado su primer tráiler, además de su poster en el que se anuncia la fecha oficial de su estreno en las cuentas de Disney+ y Hulu.

A solo un par de meses de que oficialmente se comenzaran las grabaciones de la nueva temporada de la famosa serie que marcó toda una generación en los primeros años de los 2000's, ahora, este lunes 29 de diciembre del 2025, se ha lanzado mediante la cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, el primer tráiler oficial de lo que será el caos de la primera reunión de toda la familia Wilkerson, apellido de los personajes, tras años unos lejos de los otros.

En el video compartido por Disney+ y Hulu, que se fusionaron hace poco en este 2025, se puede ver como 'Malcolm' ya es adulto y tiene una hija, interpretada por Keeley Karsten, a la que le asegura que le va de "maravilla" tras haberse mantenido lejos de sus padres y hermanos, pero, en esta ocasión no podrá mantenerse a distancia, ya que su madre 'Lois', interpretada por Jane Kaczmarek, exige su presencia para la celebración de sus 40 años de casa con 'Hal', interpretado por Bryan Cranston, regresando a dicho caos.

Hang in there. #MalcolmInTheMiddle Life’s Still Unfair streams on Hulu and with #HuluOnDisneyPlus April 10. pic.twitter.com/AWxWHZKHFv — Hulu (@hulu) December 29, 2025

Según los informes, esta nueva temporada que sigue la vida adulta de los entrañables personajes, constará de cuatro episodios y seguirá y se estrenará el próximo 10 de abril de 2026. Además de Muniz, Bryan y Jane, también regresarán Erik Per Sullivan, que es 'Dewey', Justin Berfield, interpretando a 'Reese', Christopher Masterson, 'Francis', y 'Piama', que es personificada por Emy Coligado, incluso estarán los mejores amigos de 'Hal' y posiblemente 'Cinthia', interpretada por Tania Raymonde.

Cabe mencionar que el final de la serie, dejó a 'Malcolm' como estudiante de la universidad de 'Harvard', teniendo un trabajo para poder pagar parte de su colegiatura, a 'Reese' cumpliendo su sueño de ser conserje, a 'Dewey' culpado a 'Jamie' por una de sus travesuras, a 'Francis' felizmente casado con 'Piama' y en un trabajo de oficina como su padre, y a 'Lois' y 'Hal' en crisis porque una vez más están en la esperada de un bebé, el cual sería su sexto hijo.

A reunion 19 years in the making. #MalcolmInTheMiddle Life’s Still Unfair, a special four-part event, streams April 10 on Hulu and with #HuluOnDisneyPlus. pic.twitter.com/jJUjKGp9hX — Hulu (@hulu) December 29, 2025

