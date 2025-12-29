Yolanda Andrade aparece con Sergio, su cuñado, y niega que le quitó todo su dinero junto a su hermana

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y actriz mexicana, Yolanda Andrade, después de tantos dimes y diretes de su presunto secuestro, ha decidido aparecer al lado de Sergio Araiza, su cuñado que supuestamente la tendría incomunicada y sin posibilidad de usar su dinero. En el video, la artista ha negado rotundamente que le quitó su dinero, además de defendió a su hermana, Marilé Andrade.

El reconocido presentador de espectáculos mexicano, Gustavo Adolfo Infante, declaró que Marilé, la hermana de Yolanda, la tenía incomunicada y encerrada en contra de su voluntad, afirmando que "personas muy cercanas" a la presentadora le están informando que la actriz de Rosa Salvaje ni siquiera puede pedir una pizza sin el consentimiento de su hermana, ya que le maneja el dinero. Pero eso no fue todo, pues declaró que Marilé actúa bajo las órdenes de su novio Sergio.

Ahora, tras días de dimes y diretes sobre este tema, la presentadora de Montse y Joe, compartió un video a través de su cuenta de Instagram, en el que aparece junto a Sergio, y afirma de una vez por todas, que su cuñado no tiene control sobre dinero o bienes, incluso entre bromas le dice que cuidado con tocar su patrimonio, además de agregar que tampoco toma decisiones sobre su tratamiento para el ELA que padece: "Bueno, rápidamente. Sergio no me tiene secuestrada, Sergio no maneja mi dinero, Sergio no toma decisiones de mis medicamentos".

Ante esto, en un momento con menos seriedad, Araiza declaró que no podía contralar a Yolanda telepáticamente, incluso bromeó con que lo intentó: "¿Te estoy controlando por la mente? No, no jala". Ante esto, la presentadora de Televisa declaró que solo quiere comerse su taco: "Es que le quiero dar una mordida a mi taco". A lo que Sergio respondió: "Ah, eso fue lo que dije con la mente 'le vas a dar una mordida al taco'".

Finalmente, al hablar de Marilé, señaló que ella la ama mucho, que confía en ella y que siempre, a lo largo de su vida ambas se han manejado de una manera libre, y aunque ahora estén más juntas por este tema, en realidad siguen siendo libres: "Respecto a mi hermana, está muy contenta y está muy feliz y yo la amo. Entonces quiere decir, y nunca lo había pensando así, se ha manejado libre". Yolanda, cerró el tema deseando un feliz año: "Qué tengan feliz año, felices fiestas y, de aquí para allá, mucho amor".

Junto a su cuñado Sergio, Yolanda Andrade me responde.

¿Creen que está todo armado? Hoy en exclusiva en mi programa continúa toda la verdad sobre este caso. #yolandaandrade #yolanda #sergio #javierceriani pic.twitter.com/7FUYjFtGNq — JAVIER CERIANI (@JavierCeriani) December 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui