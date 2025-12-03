Andrea Bocelli, Robbie Williams y Nicole Scherzinger encabezarán la gala del sorteo del Mundial 2026

Ciudad de México.- La FIFA ha presentado el elenco de artistas que acompañará la ceremonia del sorteo final del Mundial 2026, que se celebrará este viernes 5 de diciembre en el John F. Kennedy 'Center for the Performing Arts' en Washington, D.C. El acto, que se espera que atraiga a millones de espectadores en todo el planeta, reunirá a algunas de las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo en la antesala de un momento emblemático para el fútbol.

Entre los artistas confirmados destacan el tenor italiano Andrea Bocelli y la estrella británica Robbie Williams, quienes subirán al escenario acompañados por la cantante y multi-talento estadounidense Nicole Scherzinger. El espectáculo contará además con la presentación del emblemático grupo 'Village People', que cerrará la velada con su infaltable himno 'Y.M.C.A.', tras la conclusión del sorteo.

Robbie Williams entre otros artistas encabezarán la gala del Mundial del sorteo de 2026

La gala será conducida por la modelo y presentadora Heidi Klum, el actor-comediante Kevin Hart y el actor y productor Danny Ramírez, quienes darán marco a una noche que aspira a ser un espectáculo global, combinando fútbol con entretenimiento de primer nivel.

Según la FIFA, el sorteo y la ceremonia se transmitirán en vivo a nivel mundial a través de sus canales oficiales y socios de medios, lo que permitirá que millones de aficionados puedan conocer la distribución de los grupos del torneo y disfrutar también del show musical.

El torneo de 2026 será histórico: Con 48 selecciones participantes y sedes en Estados Unidos, Canadá y México, la ceremonia no solo define el camino futbolístico, sino que también marca el inicio de la cuenta regresiva para lo que será la edición más grande de la Copa Mundial.

Este viernes será la segunda vez que Robbie Williams actuará para la FIFA de Infantino. Antes lo hizo en la inauguración de Rusia 2018, ahora estará en el sorteo del Mundial 2026. pic.twitter.com/zHDqKW4NJ0 — MrOFF (@MrOFFSIDER) December 3, 2025

Con este anuncio, la FIFA apuesta por un formato híbrido entre fútbol y espectáculo, reflejando la tendencia de grandes eventos deportivos contemporáneos. La unión de voces líricas, pop internacional y ritmos emblemáticos promete ofrecer una noche vibrante y memorable para fanáticos del deporte y la música por igual.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Agencia México