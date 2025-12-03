Bad Bunny supera a Taylor Swift como el artista más escuchado del mundo en Spotify Wrapped 2025

Ciudad de México.- Bad Bunny fue el artista más escuchado de todo el mundo en la plataforma de Spotify. Así lo dio a conocer Spotify el 3 de diciembre, fecha en que lanzó el 'Wrapped 2025', su tradicional resumen anual que revela los hábitos de escucha de más de 700 millones de usuarios. Este informe, convertido en un fenómeno cultural, muestra quiénes dominaron la música durante el año.

Bad Bunny consolidó su liderazgo con temas como 'DtMF', 'BAILE INoLVIDABLE' y 'NUEVAYoL', todos incluidos en su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', el más reproducido del planeta. Este disco no solo impulsó su dominio en 'streams', sino que también inspiró su gira mundial homónima en 2025, que generó un impacto económico de más de 400 millones de dólares en Puerto Rico y Latinoamérica a través de su residencia 'No Me Quiero Ir de Aquí', con 31 fechas en El Choliseo que atrajeron a cerca de 600 mil espectadores y elevaron el pronóstico de crecimiento económico de la isla al 0.4 por ciento según Moody Analytics.

Bad Bunny se corona como el artista más escuchado en Spotify en 2025

Top 10 artistas más escuchados en Spotify 2025:

Bad Bunny: 19.8 mil millones de streams. Taylor Swift: 17.5 millones. The Weeknd: 15.2 millones. Billie Eilish: 14.7 millones. Drake: 13.9 millones. Karol G: 12.8 millones. Peso Pluma: 11.6 millones. SZA: 10.9 millones. Travis Scott: 10.3 millones. Quevedo: 9.7 millones.

Previamente, en 2024, su gira 'Most Wanted Tour' por Norteamérica, con 48 shows en 31 ciudades, recaudó más de 200 millones de dólares y se posicionó como la segunda gira latina más taquillera del año según Billboard, rompiendo récords de asistencia en arenas como el 'Delta Center de Salt Lake City'. Taylor Swift, por su parte, brilló con su duodécimo álbum 'The Life of a Showgirl', lanzado el 3 de octubre de 2025 y grabado en parte durante la etapa europea de su gira, que rompió récords de ventas y reproducciones con 'tracks' producidos por Max Martin y Shellback, enfocados en un pop comercial masivo.

Felicidades Bad Bunny. The whole world made you No.1 pic.twitter.com/RGtSEKbxDz — Spotify (@Spotify) December 3, 2025

Este álbum surgió directamente de la inspiración de su monumental 'The Eras Tour', que concluyó el 8 de diciembre de 2024 en Vancouver con 149 shows en 51 ciudades a lo largo de cinco continentes, generando más de 2.200 millones de dólares en ingresos, la gira más lucrativa de la historia según Pollstar, y estableciendo seis récords Guinness, incluyendo el de mayor asistencia en un tour (más de 10 millones de fans).

Bad Bunny generó más de 85 millones de dólares en regalías digitales durante 2025, gracias a su volumen de reproducciones y giras internacionales, incluyendo donaciones parciales de su tour 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' a la 'Good Bunny Foundation' para apoyar comunidades hispanas a través de arte y educación. Taylor Swift, aunque segunda en streams, lideró en ingresos por conciertos, con más de dos 200 millones de dólares recaudados en 'The Eras Tour', considerada la gira más lucrativa de la historia.

Bad Bunny fue el artista más escuchado del año en Spotify (siendo esta su cuarta vez) con 19.8 BILLONES!! de streams y ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ fue el mejor álbum a nivel global en la plataforma uD83DuDE4FuD83CuDFFB

El más grande de absolutamente todos, prosigan. pic.twitter.com/4NbUnfve1R — sofia (@suehenito) December 3, 2025

En medio de estos logros, el anuncio de Bad Bunny como 'headliner' del 'Apple Music' Super Bowl LX Halftime Show el 28 de septiembre de 2025 durante el medio tiempo de un partido de 'Sunday Night Football' en NBC desató una intensa controversia que eclipsó temporalmente sus éxitos recientes. Como el primer artista principalmente en español en encabezar el show como acto solista, el puertorriqueño enfrentó críticas de sectores conservadores, incluyendo al presidente Donald Trump, quien lo calificó de "ridículo" en una entrevista con Newsmax el 6 de octubre, alegando que la NFL priorizaba un "odio a ICE" y un "activista antiinmigración" sobre talentos "americanos".

Por otra parte, Bad Bunny se mostró más íntimo este año, revelando en entrevistas su apego a Puerto Rico y la inspiración detrás de su nuevo álbum. El 'Spotify Wrapped 2025' confirma que la música latina, encabezada por Bad Bunny, domina el panorama global. Mientras tanto, Taylor Swift mantiene su influencia cultural y económica, demostrando que el pulso musical del mundo oscila entre el reguetón caribeño y el pop estadounidense.

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México