Cibad Hernández arremete contra Arturo Carmona y le pide que deje a Alicia Villarreal; así responde

Ciudad de México.- El reconocido empresario y creador de contenido mexicano, Cibad Hernández, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que no tuvo reparo en arremeter en contra del querido presentador y actor mexicano, Arturo Carmona, a través de sus redes sociales, en donde le envió contundente mensaje, pidiéndole que deje de hablar de su actual pareja, la cantante de banda, Alicia Villarreal, y así le respondió el actor de Televisa.
Justo después de que Alicia confirmara su romance con Cibad, el expresentador de Hoy fue cuestionado al respecto, y solo dijo que en su ligar habría esperado más tiempo, por lo que la denominada 'Güerita Consentida' afirmó: "Agradezco que aparte de actor sea un buen consejero". Pero, poco después, dejó en claro que si volvía a opinar de ella, podría poner medidas legales para que deje de hacerlo: "No, no necesito una opinión ni un consejo de su parte. Estoy en la orilla de dar ese paso ya, porque lo estoy haciendo con todo en general en mi vida. El que viene y se mete conmigo, ya no lo voy a permitir".
Ahora, ha sido el novio de la exvocalista de Grupo Límite el que ha salido a arremeter en contra del actor de Perfume de Gardenias, asegurando que debería de tener el suficiente valor de sobresalir por sí solo y ya no tener que hablar de ella o de él para dar noticia: "No sé ustedes, mija. Pero qué hue... ser ese ex, que tiene que estar hablando de la ex para poder sobresalir. Mijo, ya cómprate unos huev..., ya cómprate una vida. Ya estuvo. Ya estuvo, ¿no crees? Ya estuvo que te estés colgando, que te estés colgando de tu ex y de los hue... del novio de tu ex".
Ante esto, el actor de melodramas como un Camino Hacía El Destino, afirmó que él no tiene comentarios en contra de Cibad o de Alicia, y solo puede decir que no dio un consejo, sino que solo opinó que es lo que habría hecho en su lugar, pues no habla jamás por nadie: "No, pues sin comentarios, sin comentarios. Yo solamente opino lo que uno piensa en lo personal, sin dar consejo a nadie, yo no soy nadie para dar un consejo, yo no soy nadie para decir y criticar a las demás personas".
Finalmente, señaló que sus palabras fueron tomadas fuera de contexto, debido a que él ha dejado en claro que no está interesado en opinar sobre la vida de nadie y sabe que cada persona sabe lo que hace de su vida, por lo que pidió que ya no le pregunten más, destacando que no dio consejos: "Yo creo que se desvirtuó un poquito lo que sucedió. Yo lo que dije fue lo que yo haría y dejé muy claro, cada quien tiene etapas de vida donde decide y valora qué hacer en su misma vida, ¿no? Pero no es que le esté aconsejando a alguien".
Fuente: Tribuna del Yaqui