Conductores de 'Venga la Alegría' se intentarían agarrar a golpes tras intensa discusión al aire

Ciudad de México.- El reconocido conductor de Venga la Alegría: Fin de Semana mexicano, Kike Mayagoitia, al parecer tuvo su punto de quiebre con El Rey Grupero al hablar sobre La Granja VIP, por lo que incluso habrían intentado agarrarse a golpes después de tener una intensa pelea al aire de la emisión, y que no se llegó a más por una intervención a tiempo de terceros.

Como se sabe, después de haber sido eliminado del reality de TV Azteca, Kike como parte de su gira de medios, hace unas horas se presentó en Venga la Alegría: Fin de Semana en la reafirmó que él notó como la producción está favoreciendo Sergio Mayer Mori, incluso mencionó que la ocasión en la que Carolina Ross fue a verlo le entregó mensajes de fuera y lo permitieron, además habló del papelito con un mensaje de fuera.

Pero eso no fue todo, pues se mantuvo firme en el hecho de que cree que Eleazar Gómez se está manejando con la bandera de victimización porque es sabido que la mayor parte del tiempo tiene éxito y no quieren abrir los ojos a la realidad. Por este motivo, Rey Grupero decidió interferir, demostrando que su apoyo al exactor de Televisa es 100 por ciento real y consideran que están siendo injustos con él.

Delicado y falta de ética tu comentario estimado @kike_mayagoitia Para variar hablando detrás de las personas. @SMayerMori no puede defender el punto porque está dentro. Entiendo que debe ser muy frustrante salir a enfrentarte con la realidad de tu participación en… pic.twitter.com/2X2MnxaN6m — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) November 25, 2025

En pleno programa al aire, se mostró el momento en el que ambos se pusieron intentos a reclamarse sobre sus respectivas posturas, por lo que tuvieron que ser interrumpidos y sus colegas empezaron a meter también otras días, evitando que siguieran arremetiendo el uno contra el otro, sin embargo, parece ser que tras esto, al estar fuera del aire, decidieron irse contra el otro con todo, sin miramientos.

Fue el presentador, Álex Kaffie, el que aseguró que le llegó de buena fuente que Kike fue a buscar al creador de contenido para reclamarle de la situación, y que eso elevó tanto las tensiones a tal manera que casi se van a los golpes, y uno de los presentes tuvieron que interferir para que no llegaran tan lejos: "La marimorena habría llegado a los trancazos de no ser por la intervención de Mónica Alcaraz, productora de 'Guanga la Porquería Fin de Semana', que asustada por lo que ocurría gritó '¡sepárenlos!'".

uD83DuDE2CuD83CuDFA4 El pleito que nadie vio al aire… Tras la eliminación de Kike Mayagoitia del reality de TV Azteca, se destapó que dos conductores de Venga La Alegría se enfrentaron fuertemente uD83DuDD25uD83DuDCA2



Los ánimos se calentaron luego de declaraciones y críticas entre Kike y Rey Grupero.



Más… pic.twitter.com/N8ekNmbSN1 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui