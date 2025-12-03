Desalojan a Paulina Rubio de casa en Miami, Miley Cyrus se compromete y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, haz llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este miércoles 3 de diciembre, entérate de que la cantante mexicana Paulina Rubio atraviesa un momento complicado luego de perder su vivienda por deudas hipotecarias.

Dua Lipa y Maná, juntos en el mismo escenario

En su segunda noche en CDMX, la cantante Dua Lipa interpretó el tema Oye mi amor de Maná y aprovechó el momento para subir a Fher Olvera, vocalista de la banda mexicana que canta dicha canción. Los videos en redes sociales dan cuenta del hecho en donde Dua Lipa parece más emocionada que el mismo Fher en escena.



Miley Cyrus se compromete con su novio

La famosa Miley Cyrus, de 33 años, y su novio el músico Maxx Morando, de 27, están comprometidos después de cuatro años de relación; esto lo confirmaron en la alfombra roja del estreno de la película Avatar: Fuego y Ceniza, en Los Ángeles, donde la artista lució su anillo de compromiso. Una fuente reveló a Us Weekly que la propuesta ocurrió a inicios de noviembre, un detalle que la propia artista parecía insinuar desde el 23 de ese mes.



Desalojan a Paulina Rubio de su casa en Miami

La cantante mexicana Paulina Rubio atraviesa un momento complicado luego de perder su vivienda por deudas hipotecarias, resultado de los costosos litigios con sus dos exmaridos. Este incidente subraya la delicada situación económica que atraviesa la artista y confirma los rumores de que acumula una cantidad significativa de deudas.

