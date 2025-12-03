Dua Lipa sube a Maná al escenario: Hace retumbar el Estadio GNP con 'Oye Mi Amor' al lado de Fher

Ciudad de México.- Una vez más, la reconocida cantante de origen británico, Dua Lipa, ha sorprendido a sus millones de fans mexicanos, al subir al escenario a una de las bandas más importantes del rock en español, Maná, y al lado de su vocalista, Fher, haber interpretado Oye Mi Amor, uno de sus más icónicos temas, con el que hicieron retumbar el Estadio GNP, mientras que los miles de asistentes saltaban y cantaban a todo pulmón.

Dua este 2025 comenzó su tan esperada gira musical, Radical Optimism, que la ha llevado a países como Colombia, su natal Reino Unido y Estados Unidos, así como actualmente mantenerla en México. El pasado lunes 1 de diciembre, la cantante comenzó su serie de conciertos en la Ciudad de México, en la que al igual que en Colombia, interpretando exitoso tema de Shakira para honrar a la artista más famosa de dicho país, también agregó a su playlist de México grandes éxitos mexicanos.

En su primera presentación, Dua decidió cantar el romántico tema, Bésame Mucho, que fue originalmente compuesta por Consuelo Velázquez, pero que ha sido replicada a lo largo de los años por celebridades de talla internacional como Pedro Infante y Luis Miguel. Ahora, en su segundo concierto, la británica decidió cambiar a uno de los temas más icónicos del rock en español, Oye Mi Amor de Maná.

Casi al final de su presentación la intérprete de One Kiss, se tomó un momento para hablar en español, señalando que le agradecía que le ayudaran a presentar a uno de los mejores artistas, Fher de Maná, causando que el público estallara en vítores y celebraran, mientras que los músicos comenzaban a tocar el famoso tema que todos pudieron reconocer de inmediato y comenzaron a cantar junto a los artistas.

Dejándose llevar por la euforia y el momento, la intérprete de These Walls y Fher saltaron y bailaron mientras que sonaba el mencionado tema. El próximo viernes 5 de diciembre se espera que una vez más agregue un cover mexicano a su lista, y dado a los dos primeros, las expectativas de este siguen creciendo y se cree que se despedirá de México por todo lo alto.

Fuente: Tribuna del Yaqui