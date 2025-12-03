'El Beso de Judas': Nawat denuncia penalmente a Fátima Bosch tras celebrar su triunfo en Miss Universo

Bangkok, Tailandia.- El enfrentamiento entre Nawat Itsaragrisil, presidente del Comité Organizador de la 74ª edición de Miss Universo, y la mexicana Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025, se remonta al 4 de noviembre de 2025, durante la ceremonia de imposición de bandas en Bangkok, Tailandia. Bosch denunció públicamente que el empresario la insultó verbalmente, llamándola "tonta" o "estúpida" por no promocionar suficientemente el país anfitrión en sus redes sociales, lo que generó una protesta masiva de varias candidatas que abandonaron el evento en solidaridad.

Itsaragrisil rechazó categóricamente esa versión en un comunicado oficial difundido el 3 de diciembre de 2025 en la página de Facebook de Miss Universe Tailandia, donde incluyó imágenes de la denuncia penal presentada el 12 de noviembre de 2025 en Tailandia. El texto, emitido por Miss Grand International Public Company Limited y el propio empresario, aclara: "Con respecto al incidente reportado por múltiples medios de comunicación sobre la interacción entre el Sr. Nawat Itsaragrisil y la Sra. Fátima Bosch Fernández el 4 de noviembre de 2025 durante el certamen de Miss Universo".

El comunicado sostiene que el empresario nunca insultó ni humilló a Bosch, y que lo que dijo fue la palabra "daño" (en inglés "damage", refiriéndose a un perjuicio o desventaja), no "estúpida". Cita textualmente la frase grabada en audio: "Si sigues la orden de tu director nacional, estás perjudicando; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización". Las grabaciones de voz, que circularon ampliamente en plataformas digitales, respaldan esta versión según el documento.

La misiva acusa a Bosch de tergiversar los hechos de manera intencional: "Sin embargo, cuando la Sra. Fátima Bosch Fernández salió de la sala, inmediatamente hizo una falsa acusación ante los medios al afirmar públicamente lo contrario. Incluso después de conocer los hechos, no se disculpó con el Sr. Nawat Itsaragrisil. En cambio, continuó acusándolo falsamente en múltiples entrevistas, aparentemente para beneficio propio y para justificarse durante la competencia, tras lo cual finalmente fue coronada Miss Universo, como todos saben". Además, señalan que, pese a su victoria el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, Bosch ha persistido en entrevistas posteriores donde "tergiversa el incidente y difama repetidamente al Sr. Nawat".

La denuncia penal se centra en el presunto delito de difamación bajo la ley tailandesa, que puede conllevar penas de hasta dos años de prisión y multas significativas. El comunicado enfatiza: "El Sr. Nawat Itsaragrisil presentó formalmente una denuncia penal contra la Sra. Fátima Bosch Fernández en Tailandia el 12 de noviembre de 2025. Si se descubren más acciones difamatorias, se emprenderán acciones legales adicionales con todo el rigor de la ley". No se detalla si incluye demandas civiles por daños morales o compensación económica, pero el foco está en restaurar la reputación del empresario.

El documento extiende una advertencia a los medios: "Solicitamos a todos los medios de comunicación que tengan cautela al informar sobre este asunto y se abstengan de cooperar con las falsas acusaciones de la Sra. Fátima o de amplificarlas. De no hacerlo, podrían emprenderse acciones legales contra dichos medios de comunicación por ser cómplices de la difamación".

Hasta el momento, Fátima Bosch no ha respondido públicamente a esta denuncia, aunque previamente defendió su versión del incidente y reiteró su compromiso con el título en una entrevista el 2 de diciembre de 2025, donde afirmó: "Por supuesto que no (renunciaré), porque yo me merezco esta corona y esta banda". La Miss Universe Organization, copropiedad de Raúl Rocha Cantú —quien ya había anunciado acciones legales contra Itsaragrisil por el incidente original—, no ha emitido una postura oficial sobre esta nueva escalada.

El conflicto, que surgió en un certamen marcado por protestas y renuncias de jueces como Omar Harfouch (quien alegó fraude), continúa avivando debates en redes sociales sobre la credibilidad de Miss Universo y el impacto en la imagen de Bosch, quien se convirtió en la cuarta mexicana en ganar el título tras Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2020).

Denuncian a Fátima Bosch en Tailandia por difamación • Nawat Itsaragrisil ¡Quiere justicia! pic.twitter.com/V7GZkoS39s — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) December 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui