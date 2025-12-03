¿En la ruina? Paulina Rubio sería desalojada de su mansión; se quedaría sin dinero por pleitos legales

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante, Paulina Rubio, una vez más se encuentra en el centro del escándalo, debido a que se acaba de afirmar que ya sería desalojada de su lujosa mansión en Estados Unidos, ya que supuestamente estaría ahogada en deudas, y que se quedaría sin dinero por los pleitos legales con sus exparejas por custodias y manutenciones, ¿acaso está en la ruina?

El pasado martes 2 de diciembre, la famosa locutora de Todo Para La Mujer, aseguró que por parte del reconocido periodista, Óscar Madrazo, le llegó información de que Paulina ya fue desalojada de su mansión en Miami, Estados Unidos, y que las especulaciones de meses pasados se cumplirían, ya que no lograría saldar la deuda que tiene con el banco por su hipoteca: "A Paulina la acaban de sacar de su casa. La desalojaron porque tiene muchas deudas y debía parte de la hipoteca de su casa y la desalojaron".

Ante esto, la exjefa de Ana María Alvarado, declaró que tristemente sus problemas de dinero no es por darle a sus exparejas, como Gerardo Bazúa, una manutención, sino es por los abogados que llevan sus casos para dejar de hacerlo, afirmando que al final, sus honorarios salen en millones de pesos: "¿Y sabes por qué fue? Por ni tanto por todo lo que le quitaban los señores, sino por los abogados. Tristemente en los problemas se acaban quedando con el dinero los abogados. Ni modo, son etapas que uno tiene que pasar y qué se puede hacer".

Ante esto, en el programa declararon que Paulina está desaprovechando las oportunidad que sus ex, como Nicolás Colate están aprovechando, pues afirman que en España sí le pagarían muy bien por cada entrevista que acceda a dar, pero que ella prefiere mantenerse en silencio: "En España esto funciona muy bien. Te pagan por ir a los programas a decir cosas, es un sistema muy diferente del cual se puede vivir y ganar. Paulina todo lo dice a través de sus canciones, ella no abre la boca pero cuando canta ahí están los mensajes".

Cabe mencionar que hasta el momento, Paulina se ha mantenido en silencio y no ha salido a confirmar o desmentir los rumores de que habría perdido su lujosa mansión en el extranjero por estas deudas, pero, se espera que pronto hable al respecto, para aclarar la situación que atraviesa a nivel personal y económico, o al menos que lanzará algún comunicado para hablar al respecto del tema.

#LoVisteEnVentaneando: Colate pide que se sancione a Paulina Rubio por desacatar la orden de la corte. ?? uD83DuDE24#Ventaneando por #AztecaUNO uD83DuDCFA pic.twitter.com/6IlzHXeozN — Ventaneando (@VentaneandoUno) August 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui