Entre lágrimas, retirada actriz de Televisa regresa a TV Azteca y hace triste noticia: "Me puso el cuerno"

Ciudad de México.- Entre lágrimas, retirada actriz de Televisa acaba de regresar a la TV de la mano de TV Azteca, haciendo triste noticia sobre el fin de su matrimonio

Con 22 años de edad, Sheyla debutó en la televisión mexicana de la mano de la empresa San Ángel en el programa Siempre en Domingo, tras lo que tuvo apariciones especiales en Agujetas de Color de Rosa y un personaje dentro de Cero En Conducta. Sin embargo, más de 20 años actuando y en la música, la artista decidió retirarse y en el 2016, tras el melodrama Un Camino Hacía el Destino, desapareció de la TV y se dedicó a ella y su familia.

Ahora, tras casi 10 años lejos de la TV, Sheyla brindó una entrevista para el matutino del Ajusco antes mencionado, confesó que Juan Gabriel fue su pilar, en el momento de su separación, dándole un motivo para salir adelante en medio de toda esta situación tan compleja para ella: "Yo elegí la canción Te Lo Pido Por Favor, pasa el tiempo, pasa el divorcio, terapia y vamos para adelante, con todo y de la nada recibo una llamada de la manager de Juan Gabriel, invitándome para que yo vaya con él, que quiere que cante Te Lo Pido Por Favor".

De la misma manera, al hablar sobre su separación, dejó en claro que fue en términos muy tensos, por causa de que su entonces marido, le fue infiel con una persona que ella misma creía que era una mentira, pues fue por muchos años su mejor amiga, hasta descubrir el engaño: "Me puso el cuerno y ya, yo los vi pasar, como dice la canción 'ahora que lo vi pasar con alguien que ye abrazo', yo le pedí el divorcio porque yo estaba muy concentrada en trabajar, cantar y todo".

Finalmente, declaró que ella ha tenido la oportunidad de volver a casarse, porque le han propuesto matrimonio ter personas tras su separación, pero que los ha rechazado a todos, a causa de que no desea volver a pasar por el altar, sin decir el porqué, solo destacando que regresó los anillos y no se arrepiente: "Yo ya regresé tres anillos de compromiso, mi amor, yo ya he regresado tres porque no me he querido volver a casar".

Sheyla rompe en llanto al hablar de su divorcio y confiesa lo que acabó con su matrimonio.



Fuente: Tribuna del Yaqui