Escándalo familiar: Sol León y su ex Roberto protagonizan pelea que enciende redes (VIDEO)

Ciudad de México.- De nuevo en medio de la controversia, la creadora de contenido sinaloense Sol León se ve envuelta en un escándalo, aunque ahora directamente relacionado con su exesposo Roberto. En redes sociales circula un video donde ambos se pelean, y hasta termina involucrándose la actual pareja del empresario, Gabriela, con quien, según asegura la también dueña de la marca Sol Beauty & Care, le fue infiel.

El conflicto escaló a tal nivel que en las imágenes que circulan por la web se observa cómo una empleada de Sol, llamada Samara, la insulta e incluso la golpea. En ese momento, Roberto intenta por todos los medios separarlas. Aunque las personalidades de internet permanecen al margen, en algún momento se escucha a la originaria de Culiacán gritarle a Gabriela que es una "teibolera", comentario que, por supuesto, no pasó desapercibido para los internautas.

La hija de ambos en la controversia

Por su parte, Luciana, una de las dos hijas adoptivas de Sol León y Roberto, confesó que su padre la golpeó durante el enfrentamiento, aunque aclaró que no piensa mostrar las secuelas y solo lo hará ante la justicia si decide denunciarlo. Es importante destacar que tanto ella como su hermana Miranda han señalado en varias ocasiones que, desde que su padre se separó de su madre, quedaron relegadas en su vida.

Roberto y su actual pareja

Roberto se lanza contra Sol León

Tras un par de horas de que se difundiera este clip que dividió opiniones, Roberto se pronunció con fuertes declaraciones. Según él, sacó de un club nocturno a la influencer, y se mostró muy ofendido por la manera en que le habló a su prometida. Por su parte, los fans de Sol León se indignaron, ya que la versión mediática asegura que la creadora de contenido contribuyó a su fama.

JAJAJAJA la arrastrada se la dieron a la Samara, la Botarga hasta la azotaba contra el piso uD83DuDE39 pic.twitter.com/HPB4pQplAy — ALEX (@ISYsoulseoulCty) December 3, 2025

De hecho, Gabriela desmintió la versión de Luciana, y no solo eso porque hasta la llamó “mentirosa” y la calificó como una doble de su madre. De inmediato, le llovieron críticas por hablar así de una menor de edad. Por otro lado, hay quienes consideran que este tipo de actitudes frente a los hijos da un pésimo ejemplo y refleja negativamente tanto en Roberto como en Sol León.

Fuente: Tribuna del Yaqui