¿Está grave? Reportan a padre de Meghan Markle, Thomas, hospitalizado y en cuidados intensivos

California, Estados Unidos.- Uno de los medios hermanos de la polémica Meghan Markle, acaba de sorprender a miles de los seguidores de la actriz estadounidense, debido a que reportó hospitalizado a su padre, el exproductor de audiovisual y de luces, Thomas Markle, asegurando que actualmente se encuentra en la zona de cuidados intensivos, ¿será que el hombre está grave y en su lecho de muerte?

Como se sabe, tras el drama con los duques de Sussex y toda la batalla legal que se desató por el tema de supuestamente vender información de su boda y vida personal, Thomas y Meghan están distanciados, incluso el hombre ha confesado que no conoce a ninguno de los dos hijos que Meghan tiene con el Príncipe Harry, destacando que ella se ha negado a responder sus llamadas y se niega a una reconciliación.

Ahora, Thomas Markle Jr., el hijo varón mayor de Thomas, ha empleado sus redes sociales para confesar que tuvo que llevar a su padre al hospital y tras varias exploraciones y estudios médicos, determinaron que "su vida estaba en peligro inminente", y que debía ser operado de inmediato: "Nos llevaron rápidamente en ambulancia, con las sirenas a todo volumen, a un hospital mucho más grande en el centro de la ciudad. Mi padre fue operado de urgencia. Les pido a todos en el mundo que lo recuerden".

Según los informes, tiene un coágulo de sangre y deberá de ser sometido a una segunda operación en las siguientes horas, que estará en terapia intensiva, ya que aseguran que está muy delicado, incluso Samantha Markle, otra de sus hijas, ha declarado que hay posibilidades de su fallecimiento: "Es un hombre fuerte, pero ha pasado por mucho. Rezo para que sea lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a esto. Mi padre ha sufrido dos infartos, un derrame cerebral y un terremoto. Espero que pueda superarlo".

Hasta el momento la nuera del Rey Carlos III no se ha pronunciado a las tristes noticias brindadas por sus hermanos, pero se espera que pronto, salga a la luz informes sobre el hecho de que sí habría tratado de contactarlo en estos momentos tan delicados en el que su vida está en riesgo, y puedan limar asperezas.

Padre de Meghan podría morir. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui