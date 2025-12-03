Fans acuden a Profeco en México por cambios en concierto de Bad Bunny con 'La Casita'; cantante responde

Ciudad de México.- Los conciertos que ofrecerá en México el reconocido cantante internacional Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros ya comienzan a generar controversia, pues desde hace unas horas algunos fans aseguran que fueron sorprendidos con cambios en la dinámica del evento. Esto se debe a la inclusión de La Casita, un segundo escenario del tour que el artista diseñó especialmente para ofrecer experiencias únicas e inolvidables.

Aunque esta idea no es nueva, ya que forma parte de su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour y se ha implementado en otros países, a muchos mexicanos no les convenció la estructura íntima. La polémica aumentó al anunciarse la venta de nuevos boletos en una zona llamada Los Vecinos, situación que algunos consideran que podría afectar la visibilidad de quienes ya habían adquirido sus entradas.

En plataformas como X (antes Twitter), los fans se organizaron en grupos para presentar quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Entre las demandas se incluyeron: cambios al mapa original del estadio después de la compra de boletos, modificaciones sustanciales al concepto del show sin previo aviso, venta tardía de nuevas zonas que alteran la experiencia de los asistentes originales y falta de claridad sobre el tiempo real que Bad Bunny permanecerá en La Casita.

Tras un tiempo de incertidumbre, OCESA se pronunció mediante un comunicado en el que confirmaron que efectivamente se utilizará el concepto de La Casita, y puntualizaron que no se trata de algo nuevo, ya que en otros países los asistentes también han disfrutado de esta experiencia. Sin embargo, no aclararon si aquellos que no estén conformes con la dinámica podrán solicitar el reembolso de sus boletos.

"Esta estructura funciona como un segundo escenario dentro del show y está pensada para crear momentos más íntimos, emocionales y cercanos con el público. Es un espacio donde Bad Bunny se conecta de una forma distinta con sus fans y ha sido parte de todos los conciertos de esta gira alrededor del mundo. Promete ser una de las experiencias en vivo más memorables del año", señala el escrito.

