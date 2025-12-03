Furioso, Sergio Mayer desmiente demanda a Ferka; confirma que ella tomó acciones legales en su contra

Ciudad de México.- Durante una entrevista con René Franco, el actor y político mexicano, Sergio Mayer Bretón, aclaró el proceso legal que se mencionó en medios respecto a María Fernanda Quiroz, conocida como Ferka, y Linet Puente, derivado de los comentarios que ambas hicieron sobre su hijo, Sergio Mayer Mori, y su relación con Natália Subtil. El tema surgió luego de que Mayer Mori hablara del controversial tema dentro del reality La Granja VIP.

El conductor cuestionó al también político sobre la supuesta demanda que habría interpuesto para evitar que las presentadorasde TV Azteca hablaran de su primogénito junto a Bárbara Mori. Sin embargo, el exdiputado negó que exista tal acción judicial y explicó que lo que se solicitó fue una medida de protección específica: "Yo creo que lo que les hace… Lo que no han tenido es información porque no hay ninguna demanda. Se metió una medida de protección a favor de Sergio y de Mila".

La medida de protección es por el caso específico del tema de estupro y del tema de abuso a menor y de todo lo que le han querido siempre sacar a Sergio. Entonces, lo único es que esas dos personas no pueden hablar de ese tema en específico", señaló Mayer Bretón.

El exactor de Televisa y productor subrayó que la medida no impide a las panelistas de la emisión de realidad emitida por TV Azteca opinen sobre la participación de su hijo en dicho proyecto: "Ellas pueden hablar del juego de Sergio, pueden decir si les gusta, si no, si es viable o no si es traicionero, no, no tiene nada que ver. Eso está aclarado y especificado perfectamente en la medida de protección. No hay ninguna demanda", puntualizó.

El exhabitante de La Casa de los Famosos México insistió en que la información difundida sobre una supuesta demanda carece de sustento y que se trata de una confusión: 2Por eso les digo que hace falta información o escuchar la entrevista que dimos cuando salí porque no sé de dónde sacan el tema de la demanda y decir que no hablen de Sergio sería una estupidez, decir que no hablen de Sergio cuando son críticas de un programa donde él está participando", agregó.

El también político destacó que su intención es proteger a su vástago y a su nieta Mila de comentarios relacionados con acusaciones pasadas que, según él, han sido utilizadas en su contra de manera reiterada. La medida busca evitar que se revivan esos señalamientos en medios de comunicación.

Finalmente, Mayer Bretón reiteró que su postura no busca censurar las opiniones sobre el desempeño de su hijo en La Granja VIP, sino únicamente impedir que se aborde un tema sensible que afecta directamente a su familia. Con ello, busca dejar claro que no existe una demanda contra Ferka ni Linet Puente, sino una medida de protección delimitada a un asunto específico.

Fuente: Tribuna del Yaqui