Horóscopos Nana Calistar HOY JUEVES 4 de DICIEMBRE: Este es el mensaje de la Luna en Escorpio para tu signo

Ciudad de México.- Este jueves 4 de diciembre de 2025 llega con una energía intensa y profundamente transformadora. La jornada está guiada por la carta del tarot La Muerte, un arcano que simboliza cierres necesarios, transición y renacimiento. A esta vibración se suma la Luna en Escorpio, que intensifica la intuición, profundiza los sentimientos y revela verdades que antes no querías ver. Por eso, Nana Calistar comparte un mensaje especial para este jueves de transformación interna y valentía emocional.
Consulta en TRIBUNA los horóscopos de este día y descubre qué te espera en el amor, el trabajo y el dinero. Si el mensaje te llega, es porque está destinado para ti.
Horóscopos de Nana Calistar para HOY JUEVES 4 de diciembre de 2025
- Aries
Tu intuición andará a todo lo que da, así que no ignores esa vocecita que te dice quién sí y quién no. Suelta lo que ya no te suma. Viene un renacimiento emocional que te pone más fuerte y centrado.
- Tauro
Cierras un ciclo que ya te tenía cansado. No te aferres a lo que siempre fue igual. Viene un cambio que te conviene más de lo que imaginas. En el amor, una verdad sale a la luz y te acomoda el corazón.
- Géminis
Se te aclaran cosas que traías revueltas. La Luna en Escorpio te pone profundo, pero también te ayuda a decidir con más conciencia. No le tengas miedo a cortar vínculos que ya no funcionan.
- Cáncer
Día perfecto para poner límites y tomar decisiones que venías posponiendo. Te vas a liberar de una carga emocional enorme. En el amor, alguien quiere acercarse, pero tú decidirás si vale la pena.
- Leo
Mucho movimiento interno y emocional. La vida te pide cerrar una puerta importante para que entre algo mejor. No te desesperes: lo que viene te acomoda la vida y te regresa el brillo.
- Virgo
Tendrás un despertar emocional fuerte que te hará ver quién sí merece tu energía. Es un excelente día para desprenderte de hábitos o personas que te estancan. Tu intuición será tu mejor guía.
- Libra
Energía ideal para transformar tu entorno. Algo cambia en tu manera de relacionarte y es para bien. No temas poner un punto final si es necesario. En lo económico, llega claridad.
- Escorpio
La Luna en tu signo te potencia todo: lo bueno y lo que aún duele. Hoy cierras un capítulo que te costaba dejar ir, pero al fin lo haces. Sientes fuerza, seguridad y un renacimiento desde el alma.
- Sagitario
Tu espíritu libre quiere avanzar, y hoy por fin sueltas lo que te frenaba. En el amor, un ciclo termina para que otro más intenso empiece. Confía en tu instinto, está iluminado.
- Capricornio
Se viene un cambio en tu rutina o en tu manera de trabajar. No lo veas como problema, sino como oportunidad. En lo personal, te llega una revelación que te ayuda a tomar la decisión correcta.
- Acuario
Tu energía mental se transforma. Hoy entiendes algo que venías ignorando por no sentirte listo. Dale cierre a lo que te bloquea, porque se te abre un camino nuevo. No huyas de tus emociones.
- Piscis
Tu sensibilidad estará elevada, pero para bien. La Muerte te impulsa a cortar lazos tóxicos y recuperar tu esencia. En el amor, un final trae un inicio más sincero y profundo.
Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana viernes.
Fuente: Tribuna del Yaqui