Horóscopos Nana Calistar HOY JUEVES 4 de DICIEMBRE: Este es el mensaje de la Luna en Escorpio para tu signo

Ciudad de México.- Este jueves 4 de diciembre de 2025 llega con una energía intensa y profundamente transformadora. La jornada está guiada por la carta del tarot La Muerte, un arcano que simboliza cierres necesarios, transición y renacimiento. A esta vibración se suma la Luna en Escorpio, que intensifica la intuición, profundiza los sentimientos y revela verdades que antes no querías ver. Por eso, Nana Calistar comparte un mensaje especial para este jueves de transformación interna y valentía emocional.

La jornada está influenciada por La Muerte, carta del tarot

Horóscopos de Nana Calistar para HOY JUEVES 4 de diciembre de 2025

Aries

Tu intuición andará a todo lo que da, así que no ignores esa vocecita que te dice quién sí y quién no. Suelta lo que ya no te suma. Viene un renacimiento emocional que te pone más fuerte y centrado.

Tauro

Cierras un ciclo que ya te tenía cansado. No te aferres a lo que siempre fue igual. Viene un cambio que te conviene más de lo que imaginas. En el amor, una verdad sale a la luz y te acomoda el corazón.

Géminis

Se te aclaran cosas que traías revueltas. La Luna en Escorpio te pone profundo, pero también te ayuda a decidir con más conciencia. No le tengas miedo a cortar vínculos que ya no funcionan.

Cáncer

Día perfecto para poner límites y tomar decisiones que venías posponiendo. Te vas a liberar de una carga emocional enorme. En el amor, alguien quiere acercarse, pero tú decidirás si vale la pena.

Leo

Mucho movimiento interno y emocional. La vida te pide cerrar una puerta importante para que entre algo mejor. No te desesperes: lo que viene te acomoda la vida y te regresa el brillo.

Virgo

Tendrás un despertar emocional fuerte que te hará ver quién sí merece tu energía. Es un excelente día para desprenderte de hábitos o personas que te estancan. Tu intuición será tu mejor guía.

Libra

Energía ideal para transformar tu entorno. Algo cambia en tu manera de relacionarte y es para bien. No temas poner un punto final si es necesario. En lo económico, llega claridad.

Escorpio

La Luna en tu signo te potencia todo: lo bueno y lo que aún duele. Hoy cierras un capítulo que te costaba dejar ir, pero al fin lo haces. Sientes fuerza, seguridad y un renacimiento desde el alma.

Sagitario

Tu espíritu libre quiere avanzar, y hoy por fin sueltas lo que te frenaba. En el amor, un ciclo termina para que otro más intenso empiece. Confía en tu instinto, está iluminado.

Capricornio

Se viene un cambio en tu rutina o en tu manera de trabajar. No lo veas como problema, sino como oportunidad. En lo personal, te llega una revelación que te ayuda a tomar la decisión correcta.

Acuario

Tu energía mental se transforma. Hoy entiendes algo que venías ignorando por no sentirte listo. Dale cierre a lo que te bloquea, porque se te abre un camino nuevo. No huyas de tus emociones.

Piscis

Tu sensibilidad estará elevada, pero para bien. La Muerte te impulsa a cortar lazos tóxicos y recuperar tu esencia. En el amor, un final trae un inicio más sincero y profundo.

