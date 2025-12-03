Lo impensable sucedió en 'Exatlón México': Antonio Rosique da una noticia colosal y TV Azteca enloquece

Ciudad de México.- De nueva cuenta, en el Exatlón México lograron sorprender a los millones de espectadores, ya que sucedió lo impensable, un momento inédito que consiguió que todo TV Azteca enloqueciera de emoción y felicidad. A medio programa deportivo, el presentador de la emisión, Antonio Rosique, con gran felicidad y con su manera única de hablar dio una noticia colosal, revelando al que será "el mejor refuerzo de todos los tiempos".

El pasado martes 2 de diciembre, el denominado 'La Máxima Autoridad', una vez que se acabó el duelo femenil en la Zona de Riesgo, que manda directamente a una atleta al Duelo de Eliminación, decidió pausar la competencia y reunir a rojos y azules para darles una de las mejores noticias de todas las temporadas, a nivel personal, pues confesó que venía en camino un refuerzo que para él, era el mejor de toda la historia.

Rosique, declaró que en cuestiones de Duelos de los Enigmas, este era el más grande, incluso se mostró una inmensa lona que abarcaba toda la línea de tiro, ocultando una inmensa caja, que no podía verse dado a dicha lona. Todos los atletas presentes, como Ernesto Cazares, Mati Álvarez y demás, estaban emocionados pero no entendían que pasaba y prestaban atención a las palabras del presentador que seguía repitiendo que era algo inédito y maravilloso.

Después de varios segundos de incertidumbre, Antonio reveló que estaba en la dulce espera de su primer bebé al lado de su esposa, que todos los presentes conocen, ya que también vive en las playas de la República Dominicana en la cabaña que le designan al conductor. Inmediatamente después de anunciar en la dulce espera, rojos y azules se unieron para levantarlo en hombres y lo hicieron volar por los aires un par de ocasiones.

Ante esto, lleno de felicidad

Fuente: Tribuna del Yaqui