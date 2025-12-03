¿Melenie Carmona traiciona a Alicia Villarreal con Cruz Martínez? Esta acción levanta las sospechas

Ciudad de México.- Una vez más la joven cantante mexicana, Melenie Carmona, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que ha vuelto a ser acusada de traicionar a su propia madre, la cantante de banda, Alicia Villarreal, y apoyar a su padrastro, el productor musical, Cruz Martínez, en medio de su demanda por violencia intrafamiliar, a causa de esta polémica acción en redes que levantó las sospechas.

En octubre de este 2025, el actor y presentador, Arturo Carmona, en una entrevista para el programa de Sale el Sol, declaró que él sabía que Alicia jamás despidió, y mantiene en su equipo de trabajo, al hombre que agredió de manera sexual a su hija, señalando que él no entiende como podía convivir con esa persona: "Claro que sé todo y obviamente nunca he estado de acuerdo, es algo que inaudito para mí, sí causó, pues, obviamente muchísima molestia. Aún no entiendo el porqué".

Ante esto, la joven exparticipante de Juego de Voces, declaró que ella no pensaba hablar del tema, que todo lo que tenía que decirse o hacerse sobre el tema, ya se había hecho de manera legal y es un tema personal bastante delicado y que lo trataría de esa manera: "Yo siempre, siento que es un tema que ya se habló, que ahorita está resurgiendo por el tema familiar, pero como se les ha dicho, es un tema legal y no se puede hablar del tema, entonces, todo bien".

¡Se mantiene al margen! Melenie Carmona aclara si es verdad que la persona que presuntamente 4bu5ó de ella aún trabaja con su mamá Alicia Villarreal.



Aunque la joven cantante negó enemistad con la exvocalista de Grupo Límite, ahora, usuarios vuelven a tacharla de mala hija, pues usuarios descubrieron que la joven dejó de seguir en Instagram a su madre, asegurando que era verdad el distanciamiento entre ambas. Cabe mencionar que desde febrero de este 2025, se dice que Melenie está apoyando a Cruz, tras su inactividad en redes sociales sobre el tema, lo que la llevó a asegurar que no por no subir una foto ya abandonó a su madre: "No puedo creer que en pleno 2025 la gente siga creyendo todo lo que ve en redes. Ni siquiera investigan, ni siquiera se dan el tiempo de verificar que la información que están aventando sea real".

Ante esto, el actor de Un Camino Hacía El Destino, y padre de Melenie, salió a defender a su única hija, declarando que la situación con el 'unfollow' fue una medida de protección para alejarse del hate, y que además, fue ordenado por la denominada 'Güerita Consentida': "A veces uno hace las cosas no por mala fe, sino por protección, no lo está haciendo de una manera de no querer seguir a su madre, sino de no contaminarse de tanto bullicio que hay porque ella es la menos culpable de nada. Mi hija tuvo indicaciones de no decir absolutamente nada… y aún así mucha gente lo tomó a mal".

