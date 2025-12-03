¿Narco patrocina los concursos de belleza? Así respondió Lupita Jones a polémica en Miss Universo

Ciudad de México.- Desde hace algunos días, el exitoso concurso Miss Universo ha estado envuelto en la controversia debido a las acusaciones de supuesto fraude en el triunfo de Fátima Bosch como ganadora de la reciente investigación y la investigación contra Raúl Rocha, copropietario de la marca en un 50 por ciento, por presuntos delitos relacionados con tráfico de hidrocarburos y armas.

Recientemente, la prensa cuestionó a Lupita Jones, primera mexicana en ganar Miss Universo y una de las figuras históricas del certamen, sobre esta situación, específicamente para preguntarle si es cierto que el narco está detrás de los certámenes, como patrocinador de modelos o de la misma organización. En ese sentido, la exmodelo expresó su preocupación por la pérdida de credibilidad que enfrentan los concursos de belleza y defendió la labor que realizó durante más de tres décadas como ejecutiva en el sector.

Yo ya no tengo nada que ver con la organización Miss Universo. Finalmente nos salpica a todos los que estamos relacionados con los concursos de belleza. Yo cuando tomé la decisión de ser la directora de Miss Universo en México, lo hice pensando en generar un manejo profesional de los concursos en México, que respaldara a las participantes, que cambiara el concepto de los concursos de belleza en el país y ver cómo eso terminó pisoteado", dijo.

Sin confirmar si conoce algún caso, Lupita añadió: "Mira, ese es un tema muy delicado. Yo he tratado de blindar a mi plataforma desde Nuestra Belleza México y ahora como Mexicana Universal. He tratado de blindar esta plataforma de situaciones así". Jones explicó que una de las principales medidas para evitar riesgos o vínculos indeseados ha sido impedir que las participantes asuman costos extraordinarios que puedan orillarlas a buscar financiamiento de origen incierto.

La manera como yo he visto la forma de hacerlo es el no exigirles a las chavas gastos excesivos para poder participar".

La exreina detalló que el apoyo debe provenir de fuentes confiables y no de externas potencialmente irregulares. "Para eso está un director estatal. Él es el que se tiene que encargar de que la chica (tenga) ciertos requerimientos de vestuario que podamos hacer, de conseguir los apoyos para que la chica llegue a su evento nacional con lo que necesite y no empujarlas a que ellas busquen por su cuenta un patrocinador que les dé todo".

En medio de las investigaciones contra Rocha y la controversia por el presunto fraude en Miss Universo, Jones insistió en que la integridad de los concursos de belleza solo podrá recuperarse mediante prácticas transparentes y estructuras que eviten cualquier cercanía con el crimen organizado.

“¡No nos metan en el mismo saco!”

